"Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга

Звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс выступил в защиту Кайри Ирвинга, своего бывшего товарища по Кливленду, который был отстранен Бруклином после скандала, связанного с антисемитским фильмом, которым он поделился в социальных сетях.

Джеймс опубликовал несколько постов у себя в Twitter, где призвал допустить Кайри к играм, потому что он уже принес свои извинения, которых, по мнению ЛеБрона, должно быть достаточно, чтобы закрыть данную тему.

"Я говорил вам, ребята, что не верю в распространение вредоносной информации. И я продолжу в том же духе, но Кайри извинился, и он должен быть в состоянии играть. Вот что я думаю. Это так просто. Помогите ему учиться, но он должен играть".

"Что его просят сделать, чтобы вернуться на паркет, я считаю чрезмерным. Он не тот человек, каким его изображают".

