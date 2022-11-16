НБА. Сакраменто набрал 153 очка, Клипперс, Мемфис и Юта проиграли свои матчи
В рамках Национальной баскетбольной Ассоциации состоялся ряд поединков, среди которых встреча Нового Орлеана и Мемфиса, завершившаяся победой "пеликанов", и феноменальная результатиность Сакраменто.
Новый Орлеан – Мемфис 113:102 (32:35, 27:25, 30:27, 24:15)
Новый Орлеан: Макколлум (30 + 9 передач), Ингрэм (19), Мерфи (13), Джонс (10), Валанчюнас (2) – старт; Нэнс (19 + 7 подборов), Альварадо (12 + 6 передач), Маршалл (4 + 8 подборов), Дэниэлс (3 + 9 подборов), Грэм (1).
Мемфис: Морэнт (36 + 8 подборов), Брукс (19), Кончар (9 + 8 подборов), Джарен Джексон (7 + 5 блок-шотов), Адамс (2) – старт; Кларк (15 + 13 подборов), Альдама (8 + 7 подборов), Родди (3), Джонс (3).
Даллас – Клипперс 103:101 (30:15, 24:17, 15:33, 34:36)
Даллас: Дончич (35 + 11 подборов), Финни-Смит (21), Динуидди (16 + 6 передач), Буллок (13), Пауэлл (3) – старт; Вуд (15 + 7 подборов), Грин (0), Клебер (0), Хардуэй (0).
Клипперс: Джордж (23 + 7 подборов + 6 передач + 10 потерь), М-с Моррис (18), Джексон (6), Зубац (3 + 7 подборов), Кеннард (0) – старт; Батюм (22), Уолл (17), Пауэлл (5), Ковингтон (3), Коффи (2), Мэнн (2).
Юта – Нью-Йорк 111:118 (27:23, 31:38, 27:22, 26:35)
Юта: Олиник (27 + 11 подборов), Кларксон (15 + 5 потерь), Маркканен (13), Конли (10 + 7 передач), Вандербилт (2 + 9 подборов) – старт; Бизли (14), Хортон-Такер (10), Фонтеккьо (9), Кесслер (8 + 7 подборов), Секстон (3).
Нью-Йорк: Брансон (25 + 8 передач), Реддиш (19), Барретт (18), Рэндл (15), Хартенштайн (2 + 9 подборов) – старт; Куикли (13), Симс (11 + 13 подборов), Топпин (9), Роуз (6).
Сакраменто – Бруклин 153:121 (36:30, 37:24, 42:28, 38:39)
Сакраменто: Хертер (19), Сабонис (17 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (16), Фокс (14 + 9 передач), Мюррэй (4) – старт; Дэвис (31 + 9 подборов), Монк (15 + 6 передач), Лайлс (12), Митчелл (8), Окпала (6), Холмс (5), Лень (4), Мету (2), Деллаведова (0).
Бруклин: Дюрэнт (27 + 6 передач), Самнер (18), Клэкстон (6), Харрис (4), О'Нил (3) – старт; Томас (12), Симмонс (11), Ватанабе (11), Сет Карри (9), Шарп (7), Эдвардс (6), Дьюк (4), Миллс (3).
Портленд – Сан-Антонио 117:110 (30:29, 32:27, 31:33, 24:21)
Портленд: Грант (29 + 8 подборов), Саймонс (23), Лиллард (22 + 11 передач), Нуркич (9), Харт (6 + 7 подборов) – старт; Шарп (13), Юбэнкс (9 + 7 подборов), Уотфорд (4), Литтл (2).
Сан-Антонио: Пелтль (31 + 14 подборов), Васселл (21), Джонсон (20), Сохан (6), Джонс (2 + 10 передач) – старт; Бэйтс-Диоп (10), Макдермотт (6), Бэсси (6), Роби (4), Ричардсон (4).