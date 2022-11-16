Экс-игрок НБА совершил каминг-аут

Центровой австралийского Мельбурна Айзек Хамфрис официально сообщил, что является человеком с нетрадиционной ориентацией.

"Я многое понял о себе в последнее время. Мне придется быть тем, кто я есть на самом деле, я больше не могу прятаться, потому что я проделал большую работу внутри себя. Я скрывал кое-что о себе всю жизнь, от всех, кого люблю, а иногда даже от себя. Это правда, которую я долгое время отрицал, но теперь я готов признаться всем, что я гей", - сказал спортсмен.

211-сантиметровый баскетболист выступал в NCAA за Кентуки, а после драфта-2017 года, на котором его не выбрали, выступал в Австралии и Сербии, а затем получил шанс в Атланте, за которую отыграл 5 матчей, один раз выйдя в старте.