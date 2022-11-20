Дэвис, Дюрант или Таунс: Никс начали охоту за суперзвездой

Никс проиграли 8 из 16 стартовых игр в нынешнем сезоне НБА. Учитывая довольно плохой результат, франшиза в очередной раз ищет способы улучшить свой ростер и шансы на чемпионство.

По словам инсайдера NBA Шона Девени, на которого ссылается Essentially Sports, Нью-Йорк раздумывает над возможным обменом, который позволит ему приобрести суперзвезду.

Сообщается, что фронт-офис клуба уже подготовил шорт-лист желаемых баскетболистов, в который попали Кевин Дюрант, Энтони Дэвис, Карл-Энтони Таунс и Шай Гилджес-Александер.

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Дюрант уже был целью Никс, когда он уходил из Голден Стэйт. Однако Кевин в итоге был отправлен в Бруклин по сайн-энд-трейду.

Лейкерс могут согласиться на обмен, так как Дэвис постоянно травмируется. К тому же этот трейд позволит им заполучить активы, которых им не хватает.

На данный момент у Нью-Йорка есть около восьми будущих драфт-пиков первого раунда.