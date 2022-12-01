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Баскетбол

Симмонс снова получил травму и пропустит ближайшие игры Бруклина

Полученное повреждение в недавнем матче оказалось слишком серьезным.
Сегодня, 00:19
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Свингмен Бруклина Бен Симмонс пропустит, как минимум, ближайшие три игры своей команды из-за растяжения мышц левой ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

На старте второй четверти матча против Орландо (109:102) Симмонс был вынужден покинуть паркет из-за боли в левом колене.

Из-за подобных проблем с коленом он пропустил четыре игры подряд с 31 октября по 5 ноября.

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После возвращения на паркет Бен Симмонс начал постепенно набирать свою лучшую форму - в последних восьми играх он набирал в среднем 11.9 очка, 7.1 подбора, 5.8 ассиста и 1.4 перехвата при 78% реализации с игры.

В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, в которых в среднем набирал 8.4 очка, 6.6 подбора и 5.8 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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