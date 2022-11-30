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Баскетбол

Даллас подписал 4-кратного участника Матча всех звезд

Кемба Уокер возвращается в баскетбол.
Сегодня, 17:33
Кемба Уокер / Getty Images
Кемба Уокер / Getty Images

Бывшая звезда Шарлотт Кемба Уокер стал новым дополнением ростера Далласа, передает официальный сайт НБА.

32-летний разыгрывающий подписал однолетний негарантированный контракт с Маверикс. 

Уокер не выходил на паркет с 16 февраля 2022 года из-за проблем с тренером и руководством Никс. В день драфта-2022 он был отправлен в Детройт, который затем отчислил игрока. 

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Кемба уже присутствовал на скамейке Далласа в игре против Голден Стэйт, которая завершилась победой его новой команды (116:113), прервавшей 4-матчевую серию поражений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Кемба Уокер

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