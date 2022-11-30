Даллас подписал 4-кратного участника Матча всех звезд
Бывшая звезда Шарлотт Кемба Уокер стал новым дополнением ростера Далласа, передает официальный сайт НБА.
32-летний разыгрывающий подписал однолетний негарантированный контракт с Маверикс.
Welcome to the squad, @KembaWalker! @chime | #MFFL pic.twitter.com/d2ELgVyfhm— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 29, 2022
"I'm feeling better than I've felt in a very long time. I'm excited to be back."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 30, 2022
— Newest Maverick Kemba Walkerpic.twitter.com/vamUcV4A0l
Уокер не выходил на паркет с 16 февраля 2022 года из-за проблем с тренером и руководством Никс. В день драфта-2022 он был отправлен в Детройт, который затем отчислил игрока.
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Кемба уже присутствовал на скамейке Далласа в игре против Голден Стэйт, которая завершилась победой его новой команды (116:113), прервавшей 4-матчевую серию поражений.