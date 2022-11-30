НБА: Голден Стэйт проиграл Далласу, Нью-Йорк с Михайлюком обыграл Детройт

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно три матча.

Детройт – Нью-Йорк 110:140 (32:40, 24:30, 21:38, 33:32)

Детройт: Стюарт (19), Бэгли (13 + 7 подборов), Богданович (13), Хэйс (11 + 6 передач), Ливерс (6) – старт; Дюрен (12), Джозеф (11), Бей (11), Диалло (9), Нокс (5), Беркс (0), Макгрудер (0).

Нью-Йорк: Рэндл (36 + 7 подборов), Брансон (16), Граймс (16), Барретт (16), Робинсон (6 + 13 подборов) – старт; Куикли (15), Хартенштайн (8), Топпин (8), Симс (6), Реддиш (6), Роуз (5), Макбрайд (2), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 2 минуты 49 секунд, за которые совершил один подбор.

Даллас – Голден Стэйт 116:113 (36:24, 19:30, 37:33, 24:26)

Даллас: Дончич (41 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хардуэй (22), Динуидди (14), Финни-Смит (6 + 9 подборов), Пауэлл (4) – старт; Грин (13), Бертанс (6), Клебер (6), Вуд (4 + 8 подборов), Буллок (0).

Голден Стэйт: Карри (32), Грин (12), Луни (11), Уиггинс (10), Томпсон (5 + 7 подборов) – старт; Куминга (14 + 10 подборов), Лэмб (11), Пул (9 + 9 передач + 5 потерь), Дивинченцо (6 + 7 подборов), Грин (3).

Портленд – Клипперс 112:118 (30:25, 31:28, 34:29, 17:36)

Портленд: Саймонс (37), Грант (32), Нуркич (13 + 10 подборов + 7 передач), Уинслоу (10 + 13 подборов), Харт (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Шарп (5), Уотфорд (3), Юбэнкс (2), Литтл (1).

Клипперс: Джексон (24 + 7 подборов + 12 передач), Зубац (12 + 13 подборов), Мэнн (11), М-с Моррис (8), Коффи (7) – старт; Пауэлл (32), Ковингтон (15), Престон (3), Диабате (3), Батюм (3), Браун (0).