ЛеБрон поднялся на шестое место среди лучших ассистентов в истории НБА

Первое место кажется совсем недосягаемым для кого-либо.

Минувшей ночью Лейкерс продолжили свой камбек по регулярному сезону. Команда Дарвина Хэма достаточно неожиданно обыграла одного из лидеров лиги, Милуоки, со счетом 133:129.

Звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс за 37 минут на паркете набрал линию из 28 очков, 8 подборов и 11 передач.

Одна из передач стала для 37-летнего форварда 10 142-й, что позволило ему обойти легенду ЛАЛ Мэджика Джонсона и подняться на шестое место в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 6th all-time in total assists! pic.twitter.com/FG6nL9937b — NBA (@NBA) December 3, 2022

Первое место с огромным отрывом занимает культовый плеймейкер Юты Джон Стоктон, на счету которого 15 806 передач за 19 проведенных сезонов в лиге.