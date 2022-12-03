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Баскетбол

ЛеБрон поднялся на шестое место среди лучших ассистентов в истории НБА

Первое место кажется совсем недосягаемым для кого-либо.
Сегодня, 08:28
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс продолжили свой камбек по регулярному сезону. Команда Дарвина Хэма достаточно неожиданно обыграла одного из лидеров лиги, Милуоки, со счетом 133:129.

Звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс за 37 минут на паркете набрал линию из 28 очков, 8 подборов и 11 передач.

Одна из передач стала для 37-летнего форварда 10 142-й, что позволило ему обойти легенду ЛАЛ Мэджика Джонсона и подняться на шестое место в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА.

Первое место с огромным отрывом занимает культовый плеймейкер Юты Джон Стоктон, на счету которого 15 806 передач за 19 проведенных сезонов в лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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