НБА. ЛеБрон уступил Кливленду, Дончич выиграл битву у Йокича

Завершился очередной игровой день в НБА.

Защитник Кливленда Донован Митчелл отметился 43 очками в поединке против Лос-Анджелес Лейкерс, Майами без шансов уступили Детройту, а Лука Дончич оформил трипл-дабл в матче против Денвера.

Представляем результаты матчей очередного игрового дня в НБА.

Майами – Детройт 96:116 (25:20, 25:27, 23:31, 23:38)

Майами: Хирро (34 + 6 передач), Адебайо (21 + 15 подборов + 5 потерь), Струс (11), Лаури (8 + 6 передач + 5 перехватов), Калеб Мартин (3) – старт; Оладипо (9), Робинсон (5), Йович (5), Смит (0), Хайсмит (0).

Детройт: Богданович (31), Стюарт (11 + 11 подборов), Айви (10), Хэйс (6 + 6 передач), Бэгли (4) – старт; Беркс (18 + 9 подборов), Бей (14), Джозеф (11), Нокс (7), Дюрен (4).

Кливленд – Лейкерс 116:102 (27:26, 30:23, 28:34, 31:19)

Кливленд: Митчелл (43), Аллен (24 + 11 подборов), Гарлэнд (21 + 11 передач), Мобли (7 + 12 подборов), Стивенс (2 + 7 подборов) – старт; Леверт (7), Осман (6), Окоро (3), Лав (2), Нето (1), Диаките (0).

Лейкерс: Джеймс (21 + 17 подборов), Шредер (16), Уокер (7), Беверли (5), Дэвис (1) – старт; Брайант (19 + 9 подборов), Уэстбрук (16), Ривз (8), Браун (5), Джонс (2), Тоскано-Андерсон (2), Нанн (0).

Энтони Дэвис провел на паркете 8 минут и не смог продолжить матч из-за гриппа.

Денвер – Даллас 115:116 (29:36, 29:28, 28:27, 29:25)

Денвер: Гордон (27 + 8 подборов), Йокич (19 + 8 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Браун (12), Дж. Мюррэй (11) – старт; Хайлэнд (20), Грин (7), Браун (5), Ннаджи (2), Чанчар (0).

Даллас: Хардуэй (29), Дончич (22 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Финни-Смит (19), Динуидди (13 + 7 передач), Пауэлл (8 + 7 подборов) – старт; Вуд (14), Клебер (9), Грин (2), Буллок (0).