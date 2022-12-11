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Ушел из жизни первый тренер ЛеБрона в НБА

Трехкратный чемпион НБА и отец нынешнего тренера Хьюстона скончался в возрасте 79 лет.
Сегодня, 19:06
Пол Сайлас и ЛеБрон Джеймс
Пол Сайлас и ЛеБрон Джеймс

На 80 году жизни умер Пол Сайлас, первый тренер ЛеБрона Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает журналист Марк Стейн.

Сайлас в свое время выступал на позиции форварда в таких командах, как Финикс, Бостон, Денвер и Сиэттл (нынешняя Оклахома). В составе "кельтов" он дважды становился чемпионом НБА, еще один перстень он зацепил, играя за Суперсоникс.

Два года подряд он попадал в первую символическую сборную оборонительных игроков лиги (1975-1976), до этого три года кряду занимая место во второй сборной (1971-1973). Два раза становился участником Матча всех звезд (1972, 1975).

В 1980 году Сайлас завершил карьеру, а спустя всего три года он возглавил Сан-Диего Клипперс (затем франшиза переехала в Лос-Анджелес). После трех лет самостоятельной работы перешел на должность ассистента в разных командах, пока не вернулся к роли тренера в 1999 году.

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На драфте 2003 года Кливленд выбрал ЛеБрона Джеймса под первым пиком. В то же межсезонье Сайлас возглавил Кавальерс, где проработал менее двух лет. Последним местом работы был Шарлотт, где тренировал с 2010 по 2012 года.

Его сын Стивен Сайлас ныне работает тренером Хьюстона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Кливленд Кавальерс

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