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Баскетбол

Известный бренд обуви может подписать контракт с Ирвингом после его разрыва с Nike

Вполне возможно, что Кайри совсем скоро снова заключит рекламный контракт с производителем обуви.
Сегодня, 17:57
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Nike прекратил сотрудничество с Кайри Ирвингом после того, как разыгрывающий Бруклина попал в громкий скандал, связанный с антисемитским фильмом.

30-летний баскетболист лишился рекламного контракта, который приносил ему 11 миллионов долларов в год. К тому же была отменена линейка именных кроссовок Kyrie 8, а на все предыдущие модели Nike организовал распродажу.

В недавней игре против Шарлотт Ирвинг вышел в кроссовках Nike, заклеив логотип компании, добавив несколько надписей: "Логотип здесь" и "Я свободен. Спасибо, Господь... Я такой".

Основатель Nike Фил Найт заявил, что его компания никогда не вернется к сотрудничеству с игроком. Этим намерен воспользоваться один из конкурентов.

По информации The Sports Rush, который ссылается на инсайдера НБА Брэндона Робинсона, New Balance раздумывает над тем, чтобы предложить контракт Кайри.

New Balance входит в пятерку самых крупных спортивных брендов в мире. Главным лицом NB в НБА является Кавай Леонард. Помимо звезды Клипперс New Balance связан с Дежонте Мюрреем, Джамалом Мюрреем и Заком ​​ЛаВином.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike Кайри Ирвинг Бруклин Нетс New Balance

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