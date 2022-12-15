НБА: Голден Стэйт проиграл Индиане, Сакраменто Леня выиграл у Торонто
В среду, 14 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Шарлотт – Детройт 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)
Шарлотт: Убре (28 + 8 подборов), Розир (25), Болл (23 + 11 передач), Вашингтон (13), Пламли (12 + 18 подборов) – старт; Макдэниэлс (21), Маледон (9), Ричардс (3), Джонс (0).
Детройт: Хэйс (25 + 7 подборов + 8 передач), Богданович (24), Стюарт (19 + 11 подборов), Айви (13), Дюрен (7 + 19 подборов) – старт; Беркс (27), Нокс (17), Бей (5), Бэгли (4), Джозеф (0).
Орландо – Атланта 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)
Орландо: Ф. Вагнер (24), Бол (21 + 7 подборов), Банкеро (20 + 6 передач), М. Вагнер (17), Фульц (16 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Энтони (13 + 6 передач), Бамба (11 + 7 подборов), Росс (11), Скофилд (2), Харрис (0).
Атланта: Хантер (25), Янг (19 + 16 передач + 5 потерь), Капела (16), Гриффин (15), Джонсон (9 + 4 блок-шота) – старт; Богданович (17), Оконгву (15 + 11 подборов), Форрест (4), Калвер (2), Дж. Холидэй (2).
Индиана – Голден Стэйт 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32)
Индиана: Халибертон (29 + 6 передач + 6 потерь), Тернер (21), Хилд (17), Нембард (8), Несмит (6) – старт; Матурин (24), Бриссетт (11), Макконнелл (5 + 9 передач), Смит (4).
Голден Стэйт: Карри (38 + 7 подборов + 7 передач), Пул (20), Дивинченцо (15 + 8 подборов), Луни (4), Грин (1 + 6 потерь) – старт; Грин (15), Муди (13), Куминга (9 + 8 подборов), Джером (2), Лэмб (2).
Чикаго – Нью-Йорк 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)
Чикаго: Дерозан (32), Лавин (25), Вучевич (19 + 7 подборов), Уильямс (11), Карузо (4) – старт; Уайт (12), Драгич (7), Грин (6), Драммонд (2), Джонс (2).
Нью-Йорк: Рэндл (31 + 13 подборов + 7 передач + 6 потерь), Брансон (30 + 7 передач), Барретт (22), Граймс (14), Робинсон (8 + 10 подборов) – старт; Куикли (9), Хартенштайн (6 + 8 подборов), Макбрайд (6), Симс (2).
Торонто – Сакраменто 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)
Торонто: Ванвлит (39 + 8 подборов), Барнс (27 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (19 + 6 передач), Трент (11), Янг (6) – старт; Буше (6), Эрнангомес (5), Бэнтон (4), Колоко (4), Берч (2).
Сакраменто: Фокс (27 + 10 передач), Сабонис (21 + 20 подборов + 7 передач + 5 потерь), Дэвис (19), Барнс (12 + 8 подборов), Мюррэй (10) – старт; Монк (24), Лайлс (5), Митчелл (2), Холмс (2), Мету (2).
Оклахома-Сити – Майами 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гидди (19 + 11 подборов + 7 передач), Дорт (18), Уильямс (14), Бэйзли (12) – старт; Уиггинс (8), Мускала (5), Джо (3), Мэнн (2), Покушевски (0), Оморуйи (0).
Майами: Хирро (35), Адебайо (15 + 13 подборов + 5 потерь), Лаури (14 + 6 передач), Струс (10), Калеб Мартин (3) – старт; Робинсон (14), Оладипо (12), Дедмон (7), Хайсмит (0).
Сан-Антонио – Портленд 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)
Сан-Антонио: Джонсон (25 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (13), Ричардсон (11), Джонс (10 + 6 передач), Бэсси (6) – старт; Макдермотт (14), Васселл (13), Дженг (5 + 8 подборов), Роби (4), Сохан (4), Брэнэм (3), Барлоу (2), Джонсон (2).
Портленд: Лиллард (37 + 8 передач + 5 потерь), Саймонс (23), Грант (18), Нуркич (15 + 7 подборов + 6 передач), Харт (5 + 10 подборов) – старт; Шарп (12), Юбэнкс (7), Уокер (3), Джонсон (3), Уотфорд (3), Уинслоу (2).
Даллас – Кливленд 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)
Даллас: Дончич (30 + 6 передач + 5 потерь), Динуидди (10 + 7 передач), Финни-Смит (7), Пауэлл (4), Хардуэй (3) – старт; Вуд (20 + 7 подборов), Буллок (12), Бертанс (2), Пинсон (2), Харди (0), Райт (0), Дорси (0), Ниликина (0).
Кливленд: Митчелл (34), Стивенс (18 + 11 подборов), Мобли (14 + 7 подборов + 6 передач), Аллен (14), Гарлэнд (12 + 6 передач) – старт; Леверт (11), Мобли (2), Окоро (2), Лав (0 + 9 подборов), Нето (0), Р. Лопес (0).
Денвер – Вашингтон 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)
Денвер: Йокич (43 + 14 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 8 потерь), Гордон (22 + 7 подборов), Браун (13), Колдуэлл-Поуп (11), Дж. Мюррэй (5 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (23 + 6 передач), Грин (10), Браун (8), Джордан (4), Ннаджи (2), Чанчар (0), Рид (0), Смит (0).
Вашингтон: Кузма (24), Моррис (20 + 7 передач), Кисперт (16), Авдия (9), Гибсон (8) – старт; Бартон (22 + 9 передач + 5 потерь), Гудвин (12 + 6 передач), Гэффорд (11 + 8 подборов), Гилл (6), Дотсон (0).
Клипперс – Миннесота 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23)
Клипперс: Ленард (19 + 8 подборов), Джордж (17 + 11 подборов + 11 передач), М-с Моррис (12 + 7 подборов), Джексон (10), Зубац (2 + 7 подборов) – старт; Кеннард (16), Батюм (13 + 7 подборов), Ковингтон (5), Мэнн (5), Коффи (0), Бостон (0), Браун (0).
Миннесота: Эдвардс (19 + 7 подборов + 5 потерь), Андерсон (13), Гобер (11 + 13 подборов), Макдэниэлс (6), Риверс (5) – старт; Науэлл (13), Рид (9 + 7 подборов), Майнотт (4), Найт (4), Мур (4), Форбс (0), Гарза (0), Райан (0).