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Баскетбол

Дэвис вылетел на длительный срок из-за травмы голеностопа

Очередное пополнение в больничной карте баскетболиста.
Сегодня, 19:13
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Звездный бигмен Лейкерс Энтони Дэвис снова получил травму, которая оставит его вне игры на длительный срок, сообщает официальный сайт НБА.

По информации сразу нескольких источников, 29-летний форвард травмировал правый голеностоп. Из-за данной травмы он пропустит как минимум один месяц.

Перед воскресным матчем против Вашингтона (119-117), тренер "озерников" Дарвин Хэм подтвердил, что у команды нет точного графика возвращения Дэвиса.

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Дэвис, который набрал феноменальную форму в последних 15 матчах, получил травму в первой половине победного матча над Денвером (126:108) в пятницу, 16 декабря.

Энтони Дэвис пропустил 36 из 72 игр регулярного сезона-2020/21, а в прошлом сезоне он не сыграл в 42 из 82 игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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