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Баскетбол

Экс-игроку Финикса и Никс предъявили обвинение в избиении дочери

У Амаре Стаудемайр могут быть серьезные проблемы, если подтвердится его вина.
Сегодня, 18:51
Амаре Стаудемайр / Getty Images
Амаре Стаудемайр / Getty Images

Бывшему игроку Финикса и Нью-Йорка Амаре Стаудемайру грозит обвинение в административном правонарушении после того, как он якобы ударил одну из своих дочерей-подростков по лицу, передает ESPN.

Судебные протоколы округа Майами-Дейд показывают, что 40-летний Стаудемайр был арестован рано утром в воскресенье, 18 декабря, а затем освобожден под залог в размере 1500 долларов с выдачей запрета на контакт.

Согласно копии полицейского отчета, одна из его дочерей (17 или 14 лет) сообщила полиции, что он "ударил ее кулаком в челюсть и дал пощечину с такой силой, что потекла кровь".

Бывшая жена Стаудемайра, Алексис, сказала, что получила фотографию и "мольбу о помощи" от своей дочери, которая проводила вечер с Амаре. После того, как была вызвана полиция, Стаудемайр, как сообщается, сказал им, что его дочь "была опечалена, потому что он накричал на нее за неуважение к его матери".

Офицер, производивший арест, написал в отчете, что они "наблюдали пятна крови на свитере и спортивных штанах жертвы".

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Амаре Стаудемайр получил награду "Новичок года" в составе Финикса по итогам сезона-2002/03. После восьми сезонов в Санз его обменяли в Никс, где он отыграл пять лет. Он закончил свою карьеру в НБА, сыграв по одному сезону в Далласе и Майами.

За свою карьеру в НБА Стаудемайр участвовал в шести Матчах всех звезд и набирал в среднем 18,9 очка и 7,8 подбора за игру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Финикс Санз Амаре Стаудемайр

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Экс-игроку Финикса и Никс предъявили обвинение в избиении дочери
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