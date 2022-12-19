Йокич в матче против Шарлотт набрал рекордные цифры со времен Уилта Чемберлена

Его чудовищная статистика стала первой в своем роде в НБА за более чем 54 года.

Минувшей ночью Денвер обыграл Шарлот 119:115, а лидер Наггетс Никола Йокич сделал свой пятый трипл-дабл в сезоне.

Двукратный MVP лиги набрал 40 очков, рекордные для него 27 подборов и 10 передач. Это был 81-й трипл-дабл в его карьере, и он всего лишь третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 25 подборов и 10 передач за игру.

Единственными, кто достиг подобной линии, являются Уилт Чемберлен, который сделал это четыре раза, и Элджин Бэйлор, сообщает Sports Illustrated.

Последний раз Чемберлен делал это 18 марта 1968 года, когда набрал 53 очка, 32 подбора и 14 ассистов.

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Сербский центровой Денвера почти набирает в среднем трипл-дабл за игру в этом сезоне: 25.2 очка, 10.9 подбора и 9 передач в 26 играх.