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Баскетбол

ЛеБрон на закате карьеры превратился в снайпера, переставая бросать со средней дистанции

Отличный пример того, как баскетболист с возрастом перестраивает свою игру, учитывая свои возможности.
Сегодня, 23:03
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Ожидается, что ЛеБрон Джеймс превзойдет Карима Абдул-Джаббара в статусе лучшего скорера в истории НБА (возможно, уже в феврале). Но один рекорд, который он вряд ли сможет побить - это рекорд Абдул-Джаббара по точным броскам с игры.

В то время как нынешняя звезда Лейкерс отстает от рекорда легенды "озерников" в 38 387 очков менее чем на 800 очков, "Король" по-прежнему отстает от короля скайхука более чем на 2000 бросков с игры.

Учитывая этот разрыв, логично задать вопрос, как Джеймсу удалось так быстро сократить отставание по очкам? Все очень просто - 3-очковый бросок.

Согласно исследованию ESPN, без двух недель 38-летний Джеймс в последние три года сменил тактику набора очков. Если раньше он активно шел под кольцо за счет своего атлетизма, и часто бросал со средней дистанции, не особо любя броски из-за дуги, то в последние три сезона все кардинальным образом изменилось.

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Потеряв в скорости, утратив возможность проходить опекуна на первом шаге и уже не имея преимущества в атлетизме, ЛеБрон перешел на броски с дальней дистанции.

Будучи новичком, только 10,1% бросков Джеймса были заброшены из-за дуги, а 29,4% приходилось на среднюю дистанцию.

Эти цифры в основном изменились в его 20-м сезоне: 22,6% его попаданий приходится на трехочковые и только 10,6% на броски со средней дистанции. С начала сезона-2020/21 27,9% очков ЛеБрон набрал из "краски".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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