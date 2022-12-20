НБА. Баззер Шая помог обыграть Портленд, Яннис набрал 42 очка и обыграл Пеликанс

В рамках очередного игрового дня завершился ряд матчей НБА. Многие игроки отметились крутыми индивидуальными выступлениями.

Так, Йонас Валанчюнас и Си Джей Макколум набрали свыше 30 очков, но все равно проиграли Милуоки с невероятным Яннисом. Трей Янг набрал 37 баллов и помог Атланте минимально обыграть Орландо.

38 баллов Паскаля Сиакама не позволили Торонто обыграть Филадельфию, Финикс без Букера обыграл Лейкерс без своих звезд.

Кливленд – Юта 122:99 (29:21, 33:23, 28:27, 32:28)

Кливленд: Митчелл (23), Аллен (20 + 11 подборов), Гарлэнд (17 + 8 передач + 6 потерь), Мобли (12 + 8 подборов), Окоро (12) – старт; Осман (22), Леверт (13), Лав (3 + 10 подборов), Нето (0), Р. Лопес (0).

Юта: Маркканен (24), Кларксон (23), Кесслер (11), Конли (7 + 9 передач), Вандербилт (7) – старт; Хортон-Такер (6), Гэй (5), Александер-Уокер (4), Азубуйке (4), Бизли (3), Фонтеккьо (3), Больмаро (2), Агбаджи (0).

Филадельфия – Торонто 104:101 OT (22:23, 35:23, 21:32, 21:21, 5:2)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 11 подборов), Харрис (21), Харден (14 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мелтон (8 + 7 подборов), Такер (5) – старт; Хауз (9), Харрелл (7), Ньянг (5), Милтон (4), Тайбулл (3).

Торонто: Сиакам (38 + 15 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ануноби (13), Ванвлит (9), Эрнангомес (7), Барнс (6) – старт; Буше (13 + 10 подборов), Янг (8), Флинн (5), Берч (2).

Атланта – Орландо 126:125 (34:27, 34:38, 36:29, 22:31)

Атланта: Янг (37 + 13 передач), Мюррэй (17), Хантер (16), Коллинз (12 + 7 подборов), Богданович (10) – старт; Гриффин (19 + 7 подборов), Оконгву (11 + 8 подборов), А. Холидэй (4), Джонсон (0).

Орландо: Фульц (24 + 9 передач), Ф. Вагнер (19 + 7 подборов), Банкеро (18 + 7 передач), М. Вагнер (16 + 10 подборов), Бол (6) – старт; Росс (14), Бамба (11), Скофилд (9 + 7 подборов), Энтони (8), Харрис (0).

Оклахома-Сити – Портленд 123:121 (28:28, 33:30, 33:36, 29:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 6 передач), Дорт (13), Уильямс (13 + 7 подборов), Уиггинс (12), Покушевски (8) – старт; Уильямс (12), Мускала (12), Джо (11), Оморуйи (6), Уотерс (1).

Портленд: Лиллард (28 + 6 передач), Грант (26 + 8 подборов), Саймонс (19), Харт (13 + 8 подборов + 6 передач), Юбэнкс (9 + 7 подборов) – старт; Джонсон (9), Уинслоу (8), Шарп (6), Уотфорд (3).

Новый Орлеан – Милуоки 119:128 (27:30, 34:36, 29:34, 29:28)

Новый Орлеан: Валанчюнас (37 + 18 подборов), Макколлум (31 + 8 подборов + 9 передач), Уильямсон (18 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Мерфи (13), Джонс (9 + 5 перехватов) – старт; Эрнангомес (5), Дэниэлс (3), Маршалл (3), Грэм (0), Альварадо (0 + 6 передач).

Милуоки: Я. Адетокумбо (42 + 10 подборов), Б. Лопес (30 + 7 подборов), Холидэй (18 + 11 передач), Боучэмп (6), Аллен (6) – старт; Коннотон (11), Картер (8), Портис (4), Мэттьюз (3), Инглс (0).

Миннесота – Даллас 116:106 (21:30, 36:14, 37:30, 22:32)

Миннесота: Эдвардс (27 + 13 подборов + 9 передач), Рид (27 + 13 подборов), Риверс (16), Макдэниэлс (13), Расселл (9) – старт; Науэлл (18), Форбс (2), Найт (2), Мур (2), Майнотт (0), Гарза (0), Райан (0).

Даллас: Динуидди (20 + 7 передач), Дончич (19 + 7 передач), Вуд (15 + 13 подборов + 5 потерь), Финни-Смит (9), Буллок (0) – старт; Бертанс (18), Уокер (14), Макги (5), Ниликина (5), Пинсон (1).

Хьюстон – Сан-Антонио 105:124 (28:35, 34:25, 14:32, 29:32)

Хьюстон: Шенгюн (22), Портер (15), Грин (13), Смит (9 + 8 подборов), Гордон (5) – старт; Исон (11), Вашингтон (9), Мартин (8 + 7 подборов), Фернанду (7), Никс (4 + 9 передач), Марьянович (2), Гаруба (0).

Сан-Антонио: Васселл (26), Джонс (13 + 8 передач), Бэйтс-Диоп (9), Пелтль (8), Лэнгфорд (6) – старт; Макдермотт (16), Брэнэм (14), Сохан (12 + 7 подборов), Коллинз (10 + 7 подборов), Джонсон (10), Роби (0), Бэсси (0).

Финикс – Лейкерс 130:104 (38:24, 30:20, 31:33, 31:27)

Финикс: Пол (28 + 8 передач), Эйтон (21 + 11 подборов), Бриджес (20), Крэйг (17 + 8 подборов), Ли (15) – старт; Шэмет (13), Уэйнрайт (8), Шарич (5), Окоги (3), Бийомбо (0 + 8 подборов).

Лейкерс: Шредер (30), Брайант (16), Уокер (16), Беверли (9), Браун (3) – старт; Нанн (17), Пиппен (4), Гэбриэл (4), Джонс (3 + 7 подборов), Кристи (2).

Сакраменто – Шарлотт 119:125 (30:39, 33:27, 29:25, 27:34)

Сакраменто: Фокс (37), Сабонис (28 + 23 подбора + 7 передач), Мюррэй (11), Барнс (11), Хертер (9) – старт; Монк (12), Митчелл (7), Кета (2), Дэвис (2), Лайлс (0).

Шарлотт: Убре (31 + 9 подборов), Болл (23 + 12 передач), Хэйворд (19), Пламли (15), Вашингтон (3 + 9 подборов) – старт; Ричардс (14 + 11 подборов), Маледон (12 + 7 подборов), Макдэниэлс (6), Тор (2).

