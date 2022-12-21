iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА открыла голосование на Матч всех звезд-2023

Баскетбольные фанаты имеют возможность повлиять на выбор составов главного поединка звездного уик-енда.
Сегодня, 19:23
Матч всех звезд-2022 / Getty Images
Матч всех звезд-2022 / Getty Images

С 17 по 19 февраля в Солт-Лейк-Сити пройдет звездный уик-енд НБА.

Традиционно главным событием станет уже 72-й Матч всех звезд, в котором лучшие игроки всей лиги объединятся в две команды.

Уже сейчас на официальном сайте НБА можно проголосовать за своих любимчиков, которые заслуживают отправиться на МВЗ.

Каждый желающий имеет возможность голосовать раз в день. К тому же у фанатов будет шесть дней, в течение которых один их голос будет считаться за три.

Игроки НБА и представители СМИ присоединятся к болельщикам в выборе участников Матча всех звезд. На болельщиков будет приходиться 50% голосов, а на всех игроков и представителей медиа — по 25%. Игроки и СМИ смогут проголосовать только один раз.

Читай также: Даллас откроет на Рождество памятник Новицки

Обновления фанатского голосования будут опубликованы в первые три четверга января. В последний четверг января будут объявлены игроки стартовых пятерок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд МВЗ Звездный уик-энд

Статьи по теме

Старт, Матч всех звезд и плей-офф: обнародован календарь НБА сезона-2022/23 Старт, Матч всех звезд и плей-офф: обнародован календарь НБА сезона-2022/23
ЛеБрон - о победном броске: Вдохновлялся Джорданом, мечтал быть как он ЛеБрон - о победном броске: Вдохновлялся Джорданом, мечтал быть как он
Дончич: Невероятно - Джордан знает мое имя Дончич: Невероятно - Джордан знает мое имя
ЛеБрон остался непобежденным в новом формате Матча всех звезд ЛеБрон остался непобежденным в новом формате Матча всех звезд
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа20:38
Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии
НБА20:17
Йокич накричал на Шакила О'Нила, который снова перепутал сербский и русский языки
Европа20:16
Арсенал и Атлетико интересуются одним из открытий ЧМ-22
Автоспорт19:41
Шумахер выступит с Феттелем в составе сборной Германии в Гонке чемпионов-2023
Европа19:29
Марсель может арендовать Малиновского
НБА19:23
НБА открыла голосование на Матч всех звезд-2023
Другие страны18:54
Бывший легионер Шахтера может вернуться на родину
Европа18:52
Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А
НБА18:26
Даллас откроет на Рождество памятник Новицки
Европа18:10
Стало известно будущее Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK