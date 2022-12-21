НБА открыла голосование на Матч всех звезд-2023

С 17 по 19 февраля в Солт-Лейк-Сити пройдет звездный уик-енд НБА.

Традиционно главным событием станет уже 72-й Матч всех звезд, в котором лучшие игроки всей лиги объединятся в две команды.

Уже сейчас на официальном сайте НБА можно проголосовать за своих любимчиков, которые заслуживают отправиться на МВЗ.

Каждый желающий имеет возможность голосовать раз в день. К тому же у фанатов будет шесть дней, в течение которых один их голос будет считаться за три.

Игроки НБА и представители СМИ присоединятся к болельщикам в выборе участников Матча всех звезд. На болельщиков будет приходиться 50% голосов, а на всех игроков и представителей медиа — по 25%. Игроки и СМИ смогут проголосовать только один раз.

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Обновления фанатского голосования будут опубликованы в первые три четверга января. В последний четверг января будут объявлены игроки стартовых пятерок.