Даллас откроет на Рождество памятник Новицки

Чествование Дирка Новицки началось в 2019 году, когда в честь величайшего игрока Маверикс была переименована одна из улиц Далласа.

В январе 2022 года Мавс официально вывели из обращения 41-й игровой номер немецкого баскетболиста, после чего уже в сентябре сборная Германии сделала то же самое с его 14-м номером.

Еще во время январского мероприятия владелец франшизы Марк Кьюбан представил образец статуи Новицки, которую организация планирует создать. Она изображает Дирка, исполняющего свой фирменный бросок с отклонением на одной ноге.

Как сообщает официальный сайт НБА, в ночь на понедельник, 26 декабря, на Рождество, когда Даллас сыграет с Лейкерс, на на American Airlines Arena будет открыта статуя Дирка Новицки.

We got to see the statue of Dirk Nowitzki being installed early this morning as we got to our studios at the American Airlines Center before it was covered completely @HawkeyeOnAir pic.twitter.com/TwJjpYIF8q