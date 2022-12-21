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Баскетбол

Даллас откроет на Рождество памятник Новицки

Легенда Маверикс также будет объявлена ​​номинантом на попадание в Зал славы баскетбола 2023 года.
Сегодня, 18:26
Дирк Новицки / Getty Images
Дирк Новицки / Getty Images

Чествование Дирка Новицки началось в 2019 году, когда в честь величайшего игрока Маверикс была переименована одна из улиц Далласа.

В январе 2022 года Мавс официально вывели из обращения 41-й игровой номер немецкого баскетболиста, после чего уже в сентябре сборная Германии сделала то же самое с его 14-м номером.

Еще во время январского мероприятия владелец франшизы Марк Кьюбан представил образец статуи Новицки, которую организация планирует создать. Она изображает Дирка, исполняющего свой фирменный бросок с отклонением на одной ноге.

Как сообщает официальный сайт НБА, в ночь на понедельник, 26 декабря, на Рождество, когда Даллас сыграет с Лейкерс, на на American Airlines Arena будет открыта статуя Дирка Новицки.

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К тому же в среду, 21 декабря, он будет объявлен номинантом на попадание в Зал славы баскетбола класса 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Дирк Новицки

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