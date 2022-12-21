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Баскетбол

Лиллард установил новый рекорд Портленда по набранным очкам в истории клуба

Дэйм обошел Клайда Дрекслера в рейтинге самых результативных игроков Трэйл Блэйзерс.
Сегодня, 12:30
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Звезда Портленда Дэмиан Лиллард набрал 28 очков в проигранной встрече с Оклахомой (121:123).

Как сообщает ESPN, это позволило 32-летнему защитнику стать новым рекордсменом по количеству набранных очков в истории Трэйл Блэйзерс - на счету Дэйма 18 048 очков.

Ранее рекорд принадлежал легенде ПТБ Клайду Дрекслеру, который за 12 лет в клубе набрал 18 040 очков.

"Это прекрасное чувство — достичь вершины", — сказал Дэйм после матча. "В списке так много легенд нашей организации, так что стать №1 - это особое достижение, которым я горжусь".

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Сыграв 31 игру, Портленд занимает седьмое место Западной конференции (17-14). В нынешнем сезоне Лиллард принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал линию из 28.3 очка, 3.8 подбора и 7.0 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард

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