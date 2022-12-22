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Баскетбол

ЛаВин пытается сбежать из Чикаго в Лейкерс

Никто не сомневается, что звезда Буллз хочет переехать в Лос-Анджелес.
Сегодня, 17:35
Зак ЛаВин / Getty Images
Зак ЛаВин / Getty Images

Неудачные результаты в этом году привели к слухам, что Чикаго может уйти в перестройку - ни один ключевой игрок команды не застрахован от обмена.

По словам Шона Девени из Heavy.com, Зак ЛаВин предположительно хочет уйти из Чикаго и делает все для этого возможное. Желаемым пунктом назначения для защитника называют Лейкерс.

"ЛаВин хочет перейти в Лейкерс, это уже давно стало ясно", — цитирует Девени Yahoo! Sports. "Агенты из Klutch Sports хотят, чтобы он был в Лос-Анджелесе, он парень из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и они немного пошумели о его контракте в прошлое межсезонье, чтобы заложить основу, если что-то пойдет не так. Что, похоже, и происходит".

Стоит отметить, что ЛаВина представляет Klutch Sports - агентство, основанное ЛеБроном Джеймсом и его деловым партнером Ричем Полом.

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Шон Девени также отметил, что обмен ЛаВина в течение сезона считается маловероятным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс Зак Лавин

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