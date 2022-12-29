Смирился с реальностью? ЛеБрон удалил пост о нежелании снова пропускать плей-офф

По всей видимости, Джеймс уже не верит, что Лейкерс без травмированного Энтони Дэвиса смогут вернуться хотя бы в зону плей-ин.

С момента победы в чемпионате по итогам сезона-2019/20 Лейкерс не выиграли ни одной серии плей-офф: в 2021 году в первом раунде "озерники" уступили будущему финалисту Финиксу 2-4, а в этом году они даже не попали в турнир плей-ин.

После неудачи в прошлой регулярке звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс опубликовал пост у себя в Twitter, где заявил, что он "не может и не пропустит больше ни одного плей-офф в своей карьере".

Однако, как сообщает BasketNews, без одного дня 38-летний форвард удалил данный пост.

Можно только догадываться, с чем это связано: с очередной травмой Энтони Дэвиса, с нынешним положением "пурпурно-золотых" в чемпионате, с отсутствием веры в свою команду, а может все сразу.

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За свою 19-летнюю карьеру в НБА ЛеБрон Джеймс пропустил постсезон всего четыре раза: дважды в Кливленде (2003/04, 2004/05) и дважды в Лос-Анджелесе (2018/19, 2021/22).

В нынешнем сезоне Лейкерс выиграли лишь 14 игр из 35 проведенных, что позволяет им занимать 13-е место Западной конференции.