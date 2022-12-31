ЛеБрон отметил свое 38-летие выдающимся выступлением в матче с Атлантой
Минувшей ночью Лейкерс одержали свою 15-ю победу в сезоне, обыграв на выезде Атланту 130:121.
Эта игра стала особенной для ЛеБрона Джеймса, ведь в этот день он праздновал свой 38-й день рождения.
За неполные 40 минут на паркете "Король" выдал линию из 47 очков при 18 из 27 попаданий с игры (4 из 6 из-за дуги), 10 подборов и 9 передач при 5 потерях.
"В последнее время я набирал 30 очков, но это не работало, мы проигрывали, так что я попытался набрать 40. И мы победили. Простая математика", - прокомментировал свое выступление Джеймс.
Стоит отметить, что 47 очков в этой встрече стали его лучшим результатом в сезоне.
ЛеБрону не хватило одной передачи, чтобы устроить первый в истории НБА трипл-дабл на день рождения, сообщает официальный сайт НБА.
Но его статистики вполне хватило, чтобы стать четвертым игроков в истории лиги в возрасте 38 лет или старше, который набрал минимум 45 очков. Ранее такое делали Майкл Джордан (трижды), Карим Абдул-Джаббар и Джамал Кроуфорд.
К тому же этот матч стал для Джеймса 70-м, в котором он набрал 40+ очков. По этому показателю он сравнялся с Абдул-Джаббаром и Риком Бэрри, которые делят восьмое место в истории НБА.
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А до рекорда Карима по количеству набранных очков ЛеБрону осталось всего 527 баллов.