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Баскетбол

ЛеБрон отметил свое 38-летие выдающимся выступлением в матче с Атлантой

Звезде "пурпурно-золотых" не хватило всего одного ассиста, чтобы оформить исторический трипл-дабл.
Сегодня, 12:18
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс одержали свою 15-ю победу в сезоне, обыграв на выезде Атланту 130:121.

Эта игра стала особенной для ЛеБрона Джеймса, ведь в этот день он праздновал свой 38-й день рождения.

За неполные 40 минут на паркете "Король" выдал линию из 47 очков при 18 из 27 попаданий с игры (4 из 6 из-за дуги), 10 подборов и 9 передач при 5 потерях.

"В последнее время я набирал 30 очков, но это не работало, мы проигрывали, так что я попытался набрать 40. И мы победили. Простая математика", - прокомментировал свое выступление Джеймс.

Стоит отметить, что 47 очков в этой встрече стали его лучшим результатом в сезоне.

ЛеБрону не хватило одной передачи, чтобы устроить первый в истории НБА трипл-дабл на день рождения, сообщает официальный сайт НБА.

Но его статистики вполне хватило, чтобы стать четвертым игроков в истории лиги в возрасте 38 лет или старше, который набрал минимум 45 очков. Ранее такое делали Майкл Джордан (трижды), Карим Абдул-Джаббар и Джамал Кроуфорд.

К тому же этот матч стал для Джеймса 70-м, в котором он набрал 40+ очков. По этому показателю он сравнялся с Абдул-Джаббаром и Риком Бэрри, которые делят восьмое место в истории НБА.

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А до рекорда Карима по количеству набранных очков ЛеБрону осталось всего 527 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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