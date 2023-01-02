"Не гонюсь за наградами": третья награда MVP подряд - не главная цель Йокича

Действующий двукратный MVP регулярки Никола Йокич всерьез претендует на получение третьей награды подряд.

Однако, по словам самого сербского центрового Денвера, он не особо стремится за индивидуальными наградами. Хотя он признал, что, возможно, после завершения карьеры они принесут ему больше удовольствия.

"Если честно, награда MVP, возможно, будет значить для меня чуть больше, когда я завершу карьеру", - цитирует "Джокера" Eurohoops. "Я не гонюсь за признанием и не думаю об этом".

Когда вы чего-то хотите и вы это получаете, то логично быть счастливым. Однако, эта награда была не для меня. Я даже не думал об этом. Так что, возможно, я недостаточно счастлив из-за этого. Должен признать, что я играю не ради рекордов и не для того, чтобы быть лучшим в трипл-даблах".

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Несмотря на то, что в прошлом сезоне он показывал рекордные цифры, в сезоне-2022/23 Никола Йокич умудрился улучшить свои показатели, ведя борьбу за награду самого ценного игрока с Джейсоном Тейтумом, Яннисом Адетокумбо и Лукой Дончичем.