НБА: Бостон разобрался с Далласом, Денвер разгромил Клипперс
В четверг, 5 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.
Орландо – Мемфис 115:123 (20:22, 23:43, 35:27, 37:31)
Орландо: Банкеро (30 + 9 подборов), Ф. Вагнер (22), Картер (18 + 7 подборов), Фульц (8 + 9 передач), Харрис (6) – старт; Росс (14), Скофилд (8), Энтони (4), Хьюстан (3), Саггс (2), Бамба (0).
Мемфис: Морэнт (32 + 6 передач), Джарен Джексон (31 + 10 подборов), Брукс (11 + 6 передач), Адамс (4), Кончар (3 + 7 подборов) – старт; Уильямс (16), Джонс (12 + 8 передач), Родди (8), Тиллман (6 + 8 подборов), Альдама (0).
Даллас – Бостон 95:124 (20:29, 26:35, 19:25, 30:35)
Даллас: Дончич (23 + 9 подборов), Динуидди (18), Вуд (12 + 12 подборов), Хардуэй (8), Буллок (0) – старт; Харди (15), Пауэлл (10 + 8 подборов), Пинсон (3), Макги (2), Уокер (2), Райт (2), Бертанс (0), Ниликина (0), Лоусон (0).
Бостон: Тейтум (29 + 14 подборов + 10 передач), Браун (19 + 7 подборов), Смарт (15), Уайт (10), Хорфорд (8 + 8 подборов) – старт; Брогдон (15), Г. Уильямс (12), Хаузер (5), Корнет (4), Р. Уильямс (3 + 7 подборов), Джексон (2), Притчард (2), Гриффин (0).
Хьюстон – Юта 114:131 (23:31, 33:33, 30:31, 28:36)
Хьюстон: Грин (30), Портер (23), Шенгюн (20 + 14 подборов), Гордон (12), Смит (3) – старт; Тэйт (11), Мартин (7), Исон (4), Гаруба (4), Мэтьюз (0).
Юта: Маркканен (49 + 8 подборов), Кларксон (19), Конли (9 + 11 передач), Вандербилт (5 + 9 подборов), Олиник (2) – старт; Бизли (19), Агбаджи (11), Кесслер (8), Гэй (5), Хортон-Такер (4).
Денвер – Клипперс 122:91 (32:15, 34:17, 36:27, 20:32)
Денвер: Дж. Мюррэй (18), Гордон (13 + 7 подборов), Йокич (12 + 9 передач), Портер (10), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Хайлэнд (16), Чанчар (15 + 12 подборов), Ннаджи (13), Браун (9), Браун (4), Рид (3), Смит (0).
Клипперс: Зубац (8), М-с Моррис (7), Ленард (6), Джордж (3), Джексон (2) – старт; Пауэлл (13), Браун (12 + 10 подборов), Мэнн (12), Ковингтон (8), Коффи (6), Престон (6), Бостон (4), Кеннард (4).