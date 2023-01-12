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Баскетбол

НБА: Сакраменто Леня обыграл Хьюстон, Финикс без шансов уступили Денверу

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 07:46
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В среду, 11 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Вашингтон – Чикаго 100:97 (25:29, 21:30, 41:21, 13:17)

Вашингтон: Кузма (21), Моррис (17), Авдия (9 + 20 подборов), Гибсон (9 + 8 подборов), Кисперт (6) – старт; Гилл (18), Хатимура (10), Гудвин (6), Райт (4), Бартон (0).

Чикаго: Лавин (38), Вучевич (15 + 10 подборов), Досунму (8), Карузо (6), Уильямс (6) – старт; Уайт (13), Джонс (7), Драгич (4), Драммонд (0).

Детройт – Миннесота 135:118 (31:34, 34:30, 36:23, 34:31)

Детройт: Бей (31), Богданович (27), Хэйс (18 + 9 передач), Айви (18 + 8 передач), Ноэл (2 + 4 блок-шота) – старт; Диалло (18), Беркс (13), Нокс (5), Ливерс (3).

Миннесота: Эдвардс (20 + 6 передач), Расселл (19), Гобер (16 + 14 подборов), Макдэниэлс (11), Риверс (8) – старт; Принс (9), Науэлл (8), Райан (8), Рид (8 + 8 подборов), Форбс (6), Найт (5).

Бостон – Новый Орлеан 125:114 (35:32, 29:26, 33:27, 28:29)

Бостон: Браун (41 + 12 подборов), Тейтум (31 + 10 подборов), Хорфорд (14), Г. Уильямс (9), Уайт (5 + 6 передач) – старт; Брогдон (20), Притчард (3), Корнет (2), Джексон (0), Хаузер (0).

Новый Орлеан: Макколлум (38), Маршалл (18 + 7 подборов), Мерфи (15), Валанчюнас (13), Дэниэлс (7) – старт; Альварадо (9), Хэйс (8), Грэм (2), Сиброн (2), Льюис (2), Нэнс (0).

Нью-Йорк – Индиана 119:113 (37:21, 25:20, 33:40, 24:32)

Нью-Йорк: Брансон (34), Барретт (27 + 8 подборов), Граймс (18), Рэндл (14 + 16 подборов + 6 потерь), Робинсон (10 + 9 подборов + 5 перехватов) – старт; Куикли (11), Топпин (5), Хартенштайн (0), 
Макбрайд (0).

Индиана: Хилд (31 + 8 подборов), Халибертон (15 + 7 передач), Нембард (11), Смит (7), Джонсон (0) – старт; Матурин (20), Макконнелл (14 + 8 подборов + 7 передач), Джексон (5), Битадзе (5), Дуарте (5), Тэйлор (0).

Атланта – Милуоки 105:114 (19:39, 27:28, 36:22, 23:25)

Атланта: Хантер (16 + 9 подборов), Коллинз (15 + 7 подборов), Мюррэй (9), Оконгву (7 + 9 подборов), А. Холидэй (4) – старт; Богданович (22), Камински (13), Джонсон (12), Гриффин (7).

Милуоки: Холидэй (27 + 5 потерь), Б. Лопес (20 + 12 подборов), Коннотон (10 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (7 + 18 подборов + 10 передач), Аллен (6) – старт; Портис (13 + 10 подборов), Картер (13), Боучэмп (8), Инглс (7), Грин (3).

Мемфис – Сан-Антонио 135:129 (32:37, 44:25, 36:35, 23:32)

Мемфис: Морэнт (38 + 5 потерь), Джарен Джексон (21 + 12 подборов), Бэйн (18), Адамс (11 + 18 подборов), Брукс (7) – старт; Джонс (16), Уильямс (9), Тиллман (8), Альдама (7), Кончар (0).

Сан-Антонио: Джонсон (24), Джонс (22 + 6 передач), Пелтль (17 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Сохан (11), Лэнгфорд (3) – старт; Макдермотт (15), Коллинз (14 + 12 подборов), Ричардсон (12), Джонсон (7), Брэнэм (4).

Денвер – Финикс 126:97 (34:28, 36:26, 30:21, 26:22)

Денвер: Йокич (21 + 18 подборов + 9 передач), Дж. Мюррэй (16 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Гордон (12), Портер (11) – старт; Хайлэнд (21), Ннаджи (15), Браун (4), Браун (4), Уайт (3), Чанчар (2), Смит (2), Рид (0).

Финикс: Крэйг (16), Шарич (11), Вашингтон (8), Бриджес (7), Бийомбо (4) – старт; Окоги (14 + 9 подборов), Лэндейл (11 + 8 подборов), Ли (11), Ли (8), Уэйнрайт (7).

Сакраменто – Хьюстон 135:115 (31:27, 36:35, 27:33, 41:20)

Сакраменто: Сабонис (25 + 14 подборов + 9 передач), Фокс (24 + 9 передач), Мюррэй (16), Барнс (16), Дэвис (6) – старт; Лайлс (20 + 7 подборов), Монк (11), Мету (6), Окпала (3), Эллис (3), Дозьер (3), Деллаведова (2), Митчелл (0), Холмс (0).

Хьюстон: Грин (26), Гордон (19), Шенгюн (10 + 10 подборов + 10 передач), Смит (8 + 9 подборов), Портер (5) – старт; Мартин (21), Мэтьюз (12), Исон (7), Никс (3), Фернанду (2), Тэйт (2), Кристофер (0), Гаруба (0).


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