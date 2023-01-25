ЛеБрон Джеймс - первый игрок в истории НБА, набравший 40+ очков против всех клубов лиги

В ночь с вторника на среду состоялись очередные матчи НБА. В рамках чемпионата Лейкерс уступили Клипперс (115:133).

Несмотря на поражение, лидер "озерных" ЛеБрон Джеймс установил достижение. Как сообщает ESPN Stats & Info, 38-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, набиравшим 40+ очков против всех 30 клубов лиги.

В матче с Клипперс Джеймс набрал 46 очков. Также на его счету восемь подборов, семь передач, два перехвата, один блок-шот и ноль потерь за 33 минуты на паркете.

Отметим, что Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты соревновательного дня в НБА.