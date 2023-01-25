НБА: Лейкерс уступили Клипперс, Финикс разгромил Шарлотт

Во вторник, 24 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.

Индиана – Чикаго 116:110 (21:33, 25:29, 34:25, 36:23)

Индиана: Тернер (26 + 7 подборов), Макконнелл (20 + 10 передач), Хилд (19), Дуарте (11 + 9 подборов), Несмит (3) – старт; Матурин (26 + 7 подборов), Тэйлор (11), Джексон (0), Смит (0), Куин (0).

Чикаго: Дерозан (33), Вучевич (20 + 8 подборов), Лавин (14 + 6 потерь), Досунму (7), Уильямс (7) – старт; Д. Джонс (10), Уайт (8), Драммонд (7), Карузо (4 + 7 подборов).

Майами – Бостон 98:95 (32:30, 18:28, 25:24, 23:13)

Майами: Адебайо (30 + 15 подборов), Струс (13 + 7 подборов), Хирро (9 + 6 передач), Калеб Мартин (5), Лаури (2 + 8 передач) – старт; Хайсмит (15 + 10 подборов), Оладипо (12), Винсент (7), О. Робинсон (5).

Бостон: Тейтум (31 + 14 подборов + 7 передач + 7 потерь), Уайт (23 + 6 передач), Р. Уильямс (11 + 8 подборов), Притчард (10 + 7 подборов), Г. Уильямс (10) – старт; Корнет (7), Джексон (3), Гриффин (0), Хаузер (0).

Нью-Йорк – Кливленд 105:103 (34:27, 19:24, 27:24, 25:28)

Нью-Йорк: Рэндл (36 + 13 подборов + 5 потерь), Барретт (16), Брансон (14), Граймс (10), Симс (2) – старт; Топпин (11), Куикли (9 + 6 передач), Хартенштайн (4 + 9 подборов), Макбрайд (3).

Кливленд: Митчелл (24 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (24 + 12 подборов), Гарлэнд (22 + 6 передач), Э. Мобли (12 + 7 подборов), Окоро (9) – старт; Леверт (9), Рубио (3), Осман (0), Уэйд (0), Лав (0), Стивенс (0).

Новый Орлеан – Денвер 98:99 (24:28, 23:35, 27:20, 24:16)

Новый Орлеан: Макколлум (20 + 6 потерь), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Мерфи (10), Джонс (6), Хэйс (4) – старт; Альварадо (17), Эрнангомес (12), Нэнс (10), Темпл (2), Дэниэлс (2), Грэм (1).

Денвер: Дж. Мюррэй (25 + 7 передач), Йокич (25 + 11 подборов + 10 передач), Гордон (11), Б. Браун (11), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Грин (7), К. Браун (7), Ннаджи (4 + 7 подборов), Чанчар (2).

Даллас – Вашингтон 126:127 (28:32, 32:33, 37:34, 29:28)

Даллас: Дончич (41 + 15 подборов + 6 передач), Пауэлл (22 + 9 подборов), Динуидди (20 + 8 передач), Финни-Смит (12), Хардуэй (5) – старт; Грин (16), Бертанс (7), Буллок (3).

Вашингтон: Кузма (30), Бил (22), Кисперт (14 + 7 подборов), Моррис (13), Гэффорд (9 + 7 подборов) – старт; Авдия (15 + 10 подборов), Райт (10 + 6 передач), Бартон (8), Гилл (6), Гибсон (0).

Финикс – Шарлотт 128:97 (36:15, 22:32, 40:30, 30:20)

Финикс: К. Джонсон (24), Бриджес (18), Пол (14 + 11 передач), Бийомбо (6 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Крэйг (0 + 9 подборов) – старт; Шарич (19 + 8 подборов), Лэндейл (15), Д. Ли (11), Окоги (9 + 7 подборов), Вашингтон (8), Уэйнрайт (2), С. Ли (2 + 6 передач).

Шарлотт: Розир (19), Пламли (17), Макдэниэлс (15 + 10 подборов), Вашингтон (9), Макгауэнс (5) – старт; Смит (8), Маледон (7), Уильямс (6), Тор (5), Ричардс (4), Джонс (2), Букнайт (0).

Лейкерс – Клипперс 115:133 (30:37, 24:40, 28:21, 33:35)

Лейкерс: Джеймс (46 + 8 подборов + 7 передач), Брайант (15 + 7 подборов), Шредер (7), Браун (7), Беверли (3) – старт; Уэстбрук (17), Гэбриэл (8), Кристи (5), Тоскано-Андерсон (4), Пиппен (3), Джонс (0), Суидер (0).

Клипперс: Джордж (27 + 9 подборов), Ленард (25 + 9 подборов), Мэнн (17), Зубац (6 + 8 подборов), М-с Моррис (5) – старт; Пауэлл (22), Джексон (19), Ковингтон (8), Батюм (4 + 6 передач), Коффи (0), Диабате (0).