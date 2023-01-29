НБА: Нью-Йорк Михайлюка уступил Бруклину, Сакраменто Леня проиграл Миннесоте

В субботу, 28 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.

Филадельфия – Денвер 126:119 (29:38, 29:35, 38:26, 30:20)

Филадельфия: Эмбиид (47 + 18 подборов + 6 потерь), Харден (17 + 13 передач), Харрис (14), Мелтон (13), Такер (2) – старт; Ньянг (14), Макси (13 + 6 передач), Тайбулл (2), Харрелл (2), Милтон (2).

Денвер: Йокич (24 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Дж. Мюррэй (22 + 6 передач), Портер (20), Гордон (18), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Хайлэнд (11), Б. Браун (7), Ннаджи (5), Грин (4).

Бруклин – Нью-Йорк 122:115 (28:22, 34:27, 26:32, 34:34)

Бруклин: Ирвинг (32 + 9 передач), Харрис (16), Сет Карри (14), О'Нил (14), Клэкстон (13 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Ватанабе (9), Миллс (7), Шарп (6), Самнер (6), Томас (5).

Нью-Йорк: Брансон (26), Барретт (24), Рэндл (19 + 10 подборов + 8 передач), Граймс (10), Симс (6 + 10 подборов) – старт; Куикли (16), Хартенштайн (8), Топпин (4), Макбрайд (2).

Орландо – Чикаго 109:128 (19:25, 28:35, 34:35, 28:33)

Орландо: Картер (11), Банкеро (9 + 7 подборов), Г. Харрис (7), Фульц (7), Ф. Вагнер (7) – старт; М. Вагнер (27), Энтони (21 + 6 передач), Саггс (11), Айзек (5), Бол (4), Скофилд (0).

Чикаго: Лавин (32), Дерозан (32 + 8 передач), Вучевич (26 + 13 подборов + 6 передач), Уильямс (16), Досунму (3) – старт; Карузо (7), Драгич (7), Д. Джонс (5), Уайт (0).

Детройт – Хьюстон 114:117 (37:27, 20:32, 29:24, 28:34)

Детройт: Беркс (21), Богданович (18), Айви (16 + 7 подборов + 6 потерь), Бей (10), Дюрен (9) – старт; Диалло (15 + 5 перехватов), Хэйс (8 + 7 передач), Стюарт (6), Нокс (6), Ливерс (5).

Хьюстон: Гордон (24 + 7 передач), Исон (16 + 10 подборов), Мартин (15 + 13 подборов), Никс (9), Смит (7 + 12 подборов) – старт; Тэйт (13), Кристофер (11), Гаруба (8), Фернанду (7), Мэтьюз (5), Вашингтон (2).

Атланта – Клипперс 113:120 (28:22, 25:36, 28:26, 32:36)

Атланта: Янг (31 + 10 передач + 5 потерь), Коллинз (16), Мюррэй (15 + 8 передач), Хантер (14 + 7 подборов), Капела (12 + 13 подборов) – старт; Богданович (9), Оконгву (6 + 9 подборов), А. Холидэй (5), Гриффин (3), Джонсон (2).

Клипперс: Ленард (32 + 8 подборов), Джордж (23 + 7 подборов + 6 передач), Зубац (18), Кеннард (11), Мэнн (2 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Джексон (16), Пауэлл (10), Батюм (8), Диабате (0).

Новый Орлеан – Вашингтон 103:113 (30:32, 20:27, 24:29, 29:25)

Новый Орлеан: Макколлум (24), Ингрэм (22 + 6 потерь), Мерфи (10), Джонс (8), Валанчюнас (0) – старт; Грэм (9), Альварадо (9), Нэнс (8 + 8 подборов), Маршалл (8), Эрнангомес (5 + 7 подборов).

Вашингтон: Гэффорд (21 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Бил (16 + 5 потерь), Кисперт (12), Моррис (10), Кузма (10 + 9 подборов) – старт; Авдия (15 + 9 подборов), Нанн (12), Гибсон (9 + 10 подборов), Райт (8).

Миннесота – Сакраменто 117:110 (29:21, 28:38, 33:22, 27:29)

Миннесота: Эдвардс (34 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Расселл (25 + 6 передач), Макдэниэлс (15 + 8 подборов), Гобер (13 + 14 подборов), Андерсон (9) – старт; Рид (14), Науэлл (4), Риверс (2), Найт (1), Гарза (0), Мур (0).

Сакраменто: Фокс (29 + 6 передач), Сабонис (23 + 10 подборов), Барнс (13), Хертер (11 + 7 подборов), Мюррэй (8) – старт; Монк (13), Мету (7), Митчелл (4), Лайлс (2), Окпала (0), Холмс (0).

Сан-Антонио – Финикс 118:128 OT (26:33, 22:22, 28:32, 34:23, 8:18)

Сан-Антонио: К. Джонсон (34), Сохан (30 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (14), Пелтль (8 + 13 подборов + 6 передач), Джонс (7) – старт; Макдермотт (10), С. Джонсон (7 + 12 подборов), Брэнэм (5), Коллинз (3), Уэсли (0).

Финикс: Пол (31 + 7 подборов + 11 передач), Бриджес (25), Эйтон (23 + 8 подборов), К. Джонсон (15), Крэйг (8) – старт; Бийомбо (8), Д. Ли (7), С. Ли (7), Шарич (2 + 13 подборов), Окоги (2).

Бостон – Лейкерс 125:121 OT (28:27, 20:27, 33:27, 24:24, 20:16)

Бостон: Браун (37 + 9 подборов), Тейтум (30 + 11 подборов + 6 потерь), Уайт (14), Г. Уильямс (9 + 9 подборов), Хорфорд (7) – старт; Брогдон (26), Корнет (2), Притчард (0), Хаузер (0).

Лейкерс: Джеймс (41 + 9 подборов + 8 передач), Беверли (15), Шредер (13), Брайант (3), Браун (2) – старт; Дэвис (16 + 10 подборов), Уокер (13), Уэстбрук (12 + 7 передач + 5 потерь), Хатимура (6).

Юта – Даллас 108:100 (34:23, 32:25, 18:28, 24:24)

Юта: Маркканен (29), Кларксон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Кесслер (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Конли (4 + 11 передач), Олиник (3) – старт; Бизли (19), Секстон (12), Вандербилт (7), Агбаджи (4), Гэй (2).

Даллас: Динуидди (35 + 8 передач), Финни-Смит (11 + 9 подборов), Грин (11), Хардуэй (10), Пауэлл (2) – старт; Буллок (19), Ниликина (6), Бертанс (3), Харди (3), Райт (0), Пинсон (0), Лоусон (0).

Портленд – Торонто 105:123 (14:37, 30:26, 39:25, 22:35)

Портленд: Лиллард (30), Грант (26 + 8 подборов), Саймонс (14), Литтл (8), Юбэнкс (7) – старт; Уотфорд (6), Шарп (6), Пэйтон II (3), Джонсон (3), Уокер (2), Батлер (0).

Торонто: Ачиува (27 + 13 подборов), Сиакам (24), Трент (19), Барнс (18 + 10 подборов + 7 передач), Ванвлит (11 + 9 передач) – старт; Буше (10), Янг (7), Эрнангомес (3), Колоко (2), Харпер (2), Даутин (0), Флинн (0).