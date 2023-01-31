НБА: Бруклин одолел Лейкерс, Сакраменто Леня оказался сильнее Миннесоты

Во вторник, 31 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Филадельфия – Орландо 109:119 (30:17, 32:35, 28:42, 19:25)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 11 подборов + 6 потерь), Харден (17 + 8 подборов + 6 передач), Харрис (17), Мелтон (8 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Тайбулл (10), Харрелл (8), Макси (8), Ньянг (6), Милтон (5), Рид (0).

Орландо: Банкеро (29 + 9 подборов), Ф. Вагнер (19), Фульц (12 + 10 передач), Картер (12 + 9 подборов), Г. Харрис (9) – старт; М. Вагнер (22), Энтони (5), Бамба (5), Саггс (4), Айзек (2), Бол (0).

Бруклин – Лейкерс 121:104 (29:16, 29:30, 27:36, 36:22)

Бруклин: Ирвинг (26 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (14), Сет Карри (6), Клэкстон (6 + 12 подборов), Харрис (3) – старт; Томас (21), Миллс (21), Ватанабе (12), Шарп (8 + 14 подборов), М-ф Моррис (2), Самнер (2).

Лейкерс: Брайант (18 + 9 подборов), Хатимура (16), Браун (11 + 17 подборов), Шредер (10), Беверли (5) – старт; Уэстбрук (17 + 8 подборов + 10 передач + 6 потерь), Уокер (13), Гэбриэл (11), Кристи (3), Джонс (0), Тоскано-Андерсон (0).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 120:128 (20:38, 28:25, 37:31, 35:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 7 передач + 5 потерь), Гидди (21 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (19), К. Уильямс (7 + 8 подборов), Уиггинс (3) – старт; Джейлин Уильямс (12 + 8 подборов), Джо (10), Мускала (8), Мэнн (5), Бэйзли (2), Дженг (2).

Голден Стэйт: Карри (38 + 8 подборов + 12 передач), Томпсон (28 + 7 подборов), Пул (15), Уиггинс (15), Др. Грин (7 + 9 подборов + 12 передач) – старт; Дивинченцо (8), Луни (8), Лэмб (5), Куминга (4).

Миннесота – Сакраменто 111:118 OT (17:24, 36:27, 28:27, 22:25, 8:15)

Миннесота: Эдвардс (33 + 8 подборов + 6 потерь), Гобер (19 + 14 подборов), Макдэниэлс (11), Расселл (10 + 7 передач), Андерсон (9 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Науэлл (14), Рид (6), Риверс (6), Принс (3), Райан (0).

Сакраменто: Фокс (32), Сабонис (17 + 13 подборов), Мюррэй (13 + 13 подборов), Барнс (8), Хертер (3) – старт; Монк (19 + 5 потерь), Лайлс (11), Дэвис (8), Мету (5), Митчелл (2).

Сан-Антонио – Вашингтон 106:127 (36:30, 19:33, 32:35, 19:29)

Сан-Антонио: К. Джонсон (26), Сохан (17), Джонс (9 + 9 передач), Бэйтс-Диоп (9 + 8 подборов), Пелтль (7) – старт; Коллинз (16 + 11 подборов), С. Джонсон (10), Макдермотт (6), Брэнэм (6), Роби (0), Уэсли (0).

Вашингтон: Бил (21 + 7 подборов + 7 передач), Порзингис (17 + 9 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Кузма (16 + 5 потерь), Кисперт (14), Моррис (11) – старт; Авдия (25 + 9 подборов), Нанн (12), Райт (5), Гибсон (4), Кэри (2).

Даллас – Детройт 111:105 (30:27, 23:30, 30:27, 28:21)

Даллас: Дончич (53 + 8 подборов), Динуидди (12), Хардуэй (8), Финни-Смит (6 + 7 подборов), Пауэлл (4 + 8 подборов) – старт; Буллок (9), Макги (8), Грин (8), Харди (3), Бертанс (0).

Детройт: Богданович (29), Бей (18), Айви (14), Дюрен (9), Беркс (7 + 9 подборов) – старт; Ливерс (9), Хэйс (8 + 7 передач), Стюарт (7), Нокс (4).

Финикс – Торонто 114:106 (31:28, 31:25, 20:31, 32:22)

Финикс: Бриджес (29 + 6 передач), Эйтон (22 + 13 подборов), Пол (19 + 9 передач), К. Джонсон (4), Крэйг (2 + 8 подборов) – старт; Шарич (11), Д. Ли (11), Уэйнрайт (7), Лэндейл (4), Окоги (3), С. Ли (2), Бийомбо (0).

Торонто: Ванвлит (24 + 9 передач), Трент (21), Сиакам (19), Барнс (16 + 7 подборов), Ачиува (11 + 12 подборов) – старт; Флинн (6), Буше (5 + 11 подборов), Янг (4), Колоко (0), Эрнангомес (0).

Портленд – Атланта 129:125 (31:23, 33:37, 35:32, 30:33)

Портленд: Лиллард (42 + 6 передач), Грант (22), Саймонс (21 + 7 передач), Нуркич (12), Харт (9 + 12 подборов) – старт; Шарп (10), Литтл (6), Пэйтон II (4), Юбэнкс (3).

Атланта: Мюррэй (40 + 8 подборов + 6 передач), Коллинз (16), Капела (10 + 15 подборов), Хантер (10), А. Холидэй (3) – старт; Богданович (23 + 7 передач), Гриффин (13), Оконгву (8 + 7 подборов), Форрест (2).