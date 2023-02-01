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Баскетбол

Фанаты Майами - самые стрессовые в НБА

Флоридские болельщики хуже всех переносят неудачи своей команды.
Сегодня, 12:55
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Если говорить о самых стрессовых фанатах НБА, первыми на ум придут поклонники Нью-Йорка, Лейкерс и Бруклина, ведь это большие команды на больших рынках, от которых ожидают слишком много. А ожидания часто не совпадают с реальностью.

Однако, как показало недавнее исследование, самые стрессовые фанаты находятся во Флориде.

Как сообщает ClutchPoints, во время исследования был использован искусственный интеллект, который проанализировал посты болельщиков в Twitter на наличие негативных настроений.  Исследование проанализировало в общей сложности 75 000 постов, чтобы получить данные.

Самый высокий процент негатива продемонстрировали фанаты Хит - 32,4% твитов всех фанатов являются негативными.

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Недалеко ушли Никс, которые все же подтверждают свой статус - 31,7%. На третьем месте расположился Голден Стэйт (30,1%).

При этом также сообщается, что на данный момент наименьший стресс переживают фанаты Сакраменто, что совсем неудивительно, ведь Кингз впервые за 16 лет всерьез претендуют на постсезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит

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