Харден - о развале Бруклина: Теперь я не выгляжу сумасшедшим, да?

Звездное трио Бруклина распалось, так ничего и не выиграв. Первым команду покинул Джеймс Харден, который запросил обмен в прошлом году. В последний день трейдов он был отправлен в Филадельфию. Многие не понимали, почему он захотел сменить команду.

Однако год спустя и Кевин Дюрант, и Кайри Ирвинг ушли из Нетс. По мнению "Бороды", все это произошло не без причины и он мог себе представить подобный сценарий.

"Я не просто так просил обмен", - цитирует Хардена ESPN. "В Хьюстоне мне было очень хорошо. Очевидно, что у нас не было шансов выиграть чемпионство, но мне было комфортно".

"У меня была причина, чтобы после того, как я оставил свою семью, все, что я там создал и приехал в Бруклин на полтора года, потом просто встать и уйти. У меня была причина, понимаете?".

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Харден считает, что у Бруклина были возможности изменить его решение, но команда ими не воспользовалась. Он не стал подробно рассказывать о причинах такого решения.

"Но теперь, перенесемся в сегодняшний день. Я уже не выгляжу сумасшедшим. Я не выгляжу как какой-то слабак, сбежавший от сложностей или как там меня называют СМИ. Я знал, что происходит, и я просто решил, что не создан для этого. Я не хочу иметь с этим дело. Я хочу играть в баскетбол, получать удовольствие".

На данный момент Филадельфия Хардена занимает третье место Восточной конференции, имея баланс побед 36-19. В нынешнем сезоне Джеймс Харден в среднем набирает 21.3 очка, 6.3 подбора и 10.8 ассиста за матч.