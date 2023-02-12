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Баскетбол

Четырехсторонний обмен при участии Голден Стэйт близок к аннулированию

У чемпионов НБА возникли серьезные вопросы относительно здоровья Гэри Пэйтона II.
Сегодня, 10:26
Гэри Пэйтон II / Getty Images
Гэри Пэйтон II / Getty Images

В трейд дедлайн состоялся четырехсторонний обмен, в результате которого Гэри Пэйтон II вернулся в Голден Стэйт, Портленд получил Кевина Нокса и 5 драфт-пиков второго раунда, Детройт получил Джеймса Уайзмена, а Атланта получила Саддика Бея.

Однако все эти сделки могут быть аннулированы, а все игроки вернутся в свои команды. Дело в том, что медицинский штаб Уорриорз обнаружил проблемы у Пэйтона с брюшными мышцами, из-за чего он может пропустить от 2 до 3 месяцев, сообщает BasketNews.

К тому же сообщается, что в Портленде баскетболисту кололи Торадол для обезболивания. Трэйл Блэйзерс не сообщили это Уорриорз, и теперь действующие чемпионы НБА могут отказаться от сделки, которая повлияет на все остальные.

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При этом агент игрока заявил, что его клиент ни разу не использовал Торадол во время пребывания в Портленде.

Напомним, что после чемпионского сезона Голден Стэйт Гэри Пэйтон II вышел на рынок свободных агентов и подписал 3-летний контракт с Портлендом на 28 миллионов долларов.

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