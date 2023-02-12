НБА: Лейкерс сенсационно обыграли Голден Стэйт, Юта разгромно проиграла Нью-Йорку
В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Вашингтон дома обыграл Индиану, Шарлотт уступил Денверу, Атланта разгромила Сан-Антонио, Юта без шансов проиграла Нью-Йорку, Лейкерс обыграли на выезде Голден Стэйт.
Результаты матчей НБА за 11 февраля
Бруклин – Филадельфия 98:101 (28:26, 32:26, 22:24, 16:25)
Бруклин: Бриджес (23), К. Джонсон (12 + 7 подборов), Динуидди (9 + 6 передач), Клэкстон (6 + 4 блок-шота), Финни-Смит (5 + 8 подборов) – старт; Харрис (18), Томас (14), Симмонс (4), Шарп (4), О'Нил (3), Миллс (0), Ватанабе (0).
Филадельфия: Эмбиид (37 + 13 подборов), Харден (29 + 6 передач), Харрис (3), Такер (2), Мелтон (0) – старт; Макси (12), Милтон (6), Макдэниэлс (5), Ньянг (5), Рид (2).
Шарлотт – Денвер 105:119 (34:27, 26:30, 23:37, 22:25)
Шарлотт: Вашингтон (22), Хэйворд (21), Болл (18 + 9 подборов + 12 передач), Розир (12), Уильямс (6) – старт; Смит (15), Ричардс (9 + 8 подборов), Макгауэнс (2), Тор (0).
Денвер: Йокич (30 + 16 подборов + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Б. Браун (14), Портер (14), Чанчар (12) – старт; К. Браун (11 + 7 подборов), Грин (10), Джордан (9), Смит (2 + 8 передач), Уотсон (2), Уайт (0), Брайант (0).
Орландо – Майами 103:107 OT (29:19, 25:27, 25:26, 18:25, 6:10)
Орландо: Фульц (17), Банкеро (16 + 13 подборов), Картер (14), Ф. Вагнер (10), Г. Харрис (6) – старт; Саггс (14), М. Вагнер (14), Энтони (7 + 6 передач), Айзек (3), Бол (2).
Майами: Хирро (23), Батлер (22 + 7 подборов + 6 передач), Винсент (20), Адебайо (13 + 17 подборов + 6 передач), Калеб Мартин (8 + 7 подборов) – старт; Струс (12 + 7 передач), Хайсмит (6), О. Робинсон (3), Буей (0).
Вашингтон – Индиана 127:113 (37:29, 43:28, 24:31, 23:25)
Вашингтон: Бил (32 + 6 передач + 5 потерь), Моррис (17), Порзингис (17 + 10 подборов), Гэффорд (13 + 4 блок-шота), Кисперт (13) – старт; Авдия (16), Нанн (10 + 6 передач), Райт (9), Кэри (0), Дэвис (0), Гудвин (0), Джексон (0), Гилл (0).
Индиана: Халибертон (21 + 7 передач), Тернер (20), Хилд (16), Нембард (7), Несмит (3) – старт; Матурин (16), Дуарте (9), Макконнелл (9), Джексон (6), Смит (3), Бриссетт (3).
Нью-Йорк – Юта 126:120 (33:28, 29:28, 25:28, 39:36)
Нью-Йорк: Брансон (38), Рэндл (31), Барретт (20), Симс (2 + 10 подборов), Граймс (1) – старт; Куикли (15), Харт (11 + 7 подборов), Хартенштайн (6 + 14 подборов), Топпин (2).
Юта: Маркканен (29), Кларксон (24), Секстон (15), Олиник (11), Кесслер (4 + 15 подборов) – старт; Хортон-Такер (23 + 7 передач), Гэй (9), Агбаджи (5), Фонтеккьо (0), Азубуйке (0).
Атланта – Сан-Антонио 125:106 (32:31, 29:29, 32:17, 32:29)
Атланта: Янг (24 + 17 передач + 5 потерь), Хантер (24), Мюррэй (18 + 7 подборов), Коллинз (17), Капела (14 + 12 подборов) – старт; Богданович (13), Оконгву (6), Джонсон (5), А. Холидэй (2), Гриффин (2), Мартин (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (25), Сохан (18 + 9 подборов), Брэнэм (10), Коллинз (9 + 5 потерь), Джонс (8 + 7 подборов) – старт; Грэм (9), Барлоу (8), С. Джонсон (7), Бэйтс-Диоп (5), Роби (4), Дженг (3), Уэсли (0).
Кливленд – Чикаго 97:89 (26:29, 14:20, 29:25, 28:15)
Кливленд: Митчелл (29 + 10 подборов + 6 передач), Аллен (23 + 10 подборов), Гарлэнд (19 + 7 передач + 5 потерь), Э. Мобли (14), Окоро (7) – старт; Осман (4), Леверт (1), Уэйд (0), Рубио (0).
Чикаго: Лавин (23 + 5 потерь), Дерозан (16 + 6 передач), Вучевич (14 + 14 подборов), Уильямс (13), Досунму (6 + 8 передач) – старт; Драммонд (8), Д. Джонс (5), Уайт (4), Карузо (0), Драгич (0).
Голден Стэйт – Лейкерс 103:109 (22:21, 31:30, 26:34, 24:24)
Голден Стэйт: Пул (29 + 6 передач), Томпсон (15), Др. Грин (12 + 7 подборов + 10 передач), Уиггинс (12), Луни (2 + 13 подборов) – старт; Дж. Грин (11), Джером (10), Куминга (5), Дивинченцо (5), Муди (2).
Лейкерс: Шредер (26), Хатимура (16 + 7 подборов), Расселл (15 + 6 передач), Дэвис (13 + 16 подборов), Браун (5) – старт; Вандербилт (12 + 8 подборов), Ривз (8), Гэбриэл (6), Уокер (4), Бизли (4).
Сакраменто – Даллас 133:128 OT (34:32, 28:32, 24:24, 28:26, 19:14)
Сакраменто: Фокс (36), Сабонис (22 + 14 подборов), Хертер (15 + 8 подборов), Барнс (13), Мюррэй (5) – старт; Дэвис (22), Лайлс (14), Митчелл (4), Мету (2).
Даллас: Ирвинг (28 + 7 подборов + 7 передач), Дончич (27 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (23), Пауэлл (7), Хардуэй (6 + 7 подборов) – старт; Вуд (15), Макги (8), Буллок (8), Харди (3), Пинсон (3), Ниликина (0).