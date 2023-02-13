Голден Стэйт согласился на четырехсторонний обмен

Защитник Гэри Пэйтон II продолжит карьеру в Голден Стэйт, об этом сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровский.

По информации источника, Уорриорз согласились на данный обмен, несмотря на проблемы со здоровьем у Пэйтона.

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Изначально Голден Стэйт сомневался, соглашаться ли на обмен с участием Детройта, Атланты и Портленда, ведь физическое состояние Пэйтона вызывало беспокойство. После проведенных консультаций, было принято решение, что обмен состоится.

Напомним, в рамках обмена Уорриорз отправили центрового Джеймса Уайзмена в Пистонс в обмен на Саддика Бэя и Кевина Нокса, а Хоукс отдали калифорнийцам пять выборов во втором раунде драфта за Бэя. Затем Уорриорз отправили Нокса и полученные пики в Блейзерс за Пэйтона.

Минувшим летом Пэйтон перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона. Сейчас он вернулся, но восстановление не завершилось. Ожидается, что он пропустит большею часть сезона.

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