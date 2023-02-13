НБА: Бостон взял верх над Мемфисом, Торонто одолел Детройт
В воскресенье, 9 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.
Бостон – Мемфис 119:109 (26:28, 35:20, 21:33, 37:28)
Бостон: Уайт (23 + 10 передач), Хаузер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Тейтум (16 + 7 подборов), Р. Уильямс (10 + 16 подборов) – старт; Притчард (12), Г. Уильямс (10 + 9 подборов), Мускала (10), Корнет (2).
Мемфис: Морэнт (25 + 7 передач), Бэйн (18 + 7 передач), Джарен Джексон (15 + 7 подборов), Брукс (11), Тиллман (6) – старт; Кларк (14), Альдама (9 + 7 подборов), Кеннард (4), Джонс (4), Кончар (3).
Торонто – Детройт 119:118 (31:29, 22:23, 31:25, 35:41)
Торонто: Ванвлит (35 + 8 передач), Сиакам (28 + 6 передач), Барнс (20), Ачиува (11 + 11 подборов), Пелтль (6) – старт; Буше (7), Флинн (5), Янг (4), Бэнтон (3).
Детройт: Богданович (33), Айви (18 + 7 передач), Стюарт (16), Дюрен (6), Хэйс (2) – старт; Беркс (21), Диалло (18 + 7 подборов), Ливерс (2), Джозеф (2).