Два игрока Голден Стэйт выбыли на неопределенный срок из-за травм

Стив Керр в ближайшее время не сможет рассчитывать на двух важных исполнителей.

Голден Стэйт остался без двух своих ключевых резервных игроков на ближайшее время, сообщает ESPN.

Крис Пол был исключен из заявки "воинов" на матч против Клипперс в ночь на пятницу, 1 декабря, из-за ушиба нерва левого голеностопа. Ожидается, что 38-летний разыгрывающий пропустит максимум несколько матчей.

Куда более серьезные проблемы у Голден Стэйт возникли с Гэри Пэйтоном II, который выбыл, как минимум, на несколько недель из-за разрыва правой икроножной мышцы.

Оба баскетболиста получили травмы в среду, 29 ноября, во время игры против Сакраменто (123:124). Пол покинул площадку за 19 секунд до конца первой четверти, а Пэйтон - в конце третьей четверти.

Напомним, что Голден Стэйт не сумел пройти в плей-офф дебютного внутрисезонного турнира НБА.

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