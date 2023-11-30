Два игрока Голден Стэйт выбыли на неопределенный срок из-за травм
Голден Стэйт остался без двух своих ключевых резервных игроков на ближайшее время, сообщает ESPN.
Крис Пол был исключен из заявки "воинов" на матч против Клипперс в ночь на пятницу, 1 декабря, из-за ушиба нерва левого голеностопа. Ожидается, что 38-летний разыгрывающий пропустит максимум несколько матчей.
Куда более серьезные проблемы у Голден Стэйт возникли с Гэри Пэйтоном II, который выбыл, как минимум, на несколько недель из-за разрыва правой икроножной мышцы.
Оба баскетболиста получили травмы в среду, 29 ноября, во время игры против Сакраменто (123:124). Пол покинул площадку за 19 секунд до конца первой четверти, а Пэйтон - в конце третьей четверти.
Напомним, что Голден Стэйт не сумел пройти в плей-офф дебютного внутрисезонного турнира НБА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!