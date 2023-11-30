iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Два игрока Голден Стэйт выбыли на неопределенный срок из-за травм

Стив Керр в ближайшее время не сможет рассчитывать на двух важных исполнителей.
Сегодня, 20:44
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Голден Стэйт остался без двух своих ключевых резервных игроков на ближайшее время, сообщает ESPN.

Крис Пол был исключен из заявки "воинов" на матч против Клипперс в ночь на пятницу, 1 декабря, из-за ушиба нерва левого голеностопа. Ожидается, что 38-летний разыгрывающий пропустит максимум несколько матчей.

Куда более серьезные проблемы у Голден Стэйт возникли с Гэри Пэйтоном II, который выбыл, как минимум, на несколько недель из-за разрыва правой икроножной мышцы.

Оба баскетболиста получили травмы в среду, 29 ноября, во время игры против Сакраменто (123:124). Пол покинул площадку за 19 секунд до конца первой четверти, а Пэйтон - в конце третьей четверти.

Напомним, что Голден Стэйт не сумел пройти в плей-офф дебютного внутрисезонного турнира НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз Гэри Пэйтон II

Статьи по теме

Грин получил пять матчей дисквалификации за "объятия" Гобера Грин получил пять матчей дисквалификации за "объятия" Гобера
Грин попытался задушить Гобера на первых минутах матча Голден Стэйт - Миннесота Грин попытался задушить Гобера на первых минутах матча Голден Стэйт - Миннесота
Стив Керр собирается покинуть сборную США после Олимпиады-2024 Стив Керр собирается покинуть сборную США после Олимпиады-2024
Голден Стэйт будет принимать Матч всех звезд 2025 года Голден Стэйт будет принимать Матч всех звезд 2025 года
Помочь журналистам

Видео

Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ
Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:56
Лига конференций-2023/24: Заря потеряла шансы на плей-офф, Брюгге уничтожил Бешикташ
Лига конференций21:52
Заря потерпела разгромное поражение от Гента и потеряла шансы на плей-офф Лиги конференций
Лига Европы21:42
Лига Европы-2023/24: Брайтон в большинстве обыграл АЕК, Спарта неожиданно победила Реал Бетис
Лига конференций21:27
Вратарь Гента получил жуткую травму ноги в матче против Зари
Европа21:23
Французский клуб продаст игрока, призывавшего к "черному дню для евреев"
Европа21:05
Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе
Европа20:56
МЮ может приобрести одно из открытий этого сезона
НБА20:44
Два игрока Голден Стэйт выбыли на неопределенный срок из-за травм
Европа20:31
Зинченко попал в команду месяца АПЛ по версии WhoScored
Формула 120:23
Боттас собрал 150 тысяч с продаж календаря обнаженного себя, несмотря на опасения мамы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK