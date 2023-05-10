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Баскетбол

Игрока Голден Стэйт вырвало прямо во время матча против Лейкерс

При этом Гэри Пэйтон II сдержал все, что вырывалось из него, во рту, дождавшись нужного момента, чтобы уйти с площадки.
Сегодня, 19:58
Гэри Пэйтон II / Getty Images
Гэри Пэйтон II / Getty Images

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф Лейкерс - Голден Стэйт (104:101) произошел один странный эпизод.

Уже на шестой минуте первой четверти Гэри Пэйтон II по неизвестной причине покинул площадку, оставив свою команду на время в меньшинстве.

Как сообщает Sports Illustrated, фанаты сразу же определили для себя одну основную теорию. Они считают, что 30-летнего защитника вырвало прямо на паркете, но он сдержал все во рту (что можно предположить по его щекам, которые были надуты все время).

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Эту теорию подтвердил блогер "озерников" Майкл Корво. Он указал на то, что во время атаки Лос-Анджелеса у Пэйтона надулись щеки и он попытался сообщить об этом тренерскому штабу. При этом он сдерживал рвоту на протяжении всего владения Лейкерс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Гэри Пэйтон II

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