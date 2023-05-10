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Баскетбол

Йокич - рекордсмен НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых

Сербский баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена и занял первое место в рейтинге центровых.
Сегодня, 17:25
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Минувшей ночью Денвер обыграл Финикс (118:102) и вновь вышел вперед в серии второго раунда плей-офф Западной конференции (3-2).

Лучшим игроком встречи вновь стал центровой Наггетс Никола Йокич, собравший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 12 передач.

Как сообщает ESPN, такая статистическая линия позволила "Джокеру" обойти Уилта Чемберлена и стать лидером среди центровых по количеству трипл-даблов, набранных в рамках плей-офф - теперь на счету сербского баскетболиста 10 трипл-даблов.

Он также теперь делит пятое место с Дрэймондом Грином, Рэджоном Рондо, Ларри Бердом и Джейсоном Киддом в общем зачете трипл-даблов в постсезоне.

Читай также: Джексон, Холидэй и другие: НБА объявила символические пятерки по игре в защите

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уилт Чемберлен Денвер Наггетс Никола Йокич плей-офф нба

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