НБА: Милуоки в напряженном матче обыграл Бостон, Финикс победил Сакраменто

В рамках регулярного чемпионата НБА в ночь с 14 на 15 февраля прошло пять матчей.

Среди них выделяется схватка Милуоки и Бостона, где победитель определился лишь в овертайме.

Торонто – Орландо 123:113

Торонто:Пелтль (30 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Сиакам (26 + 6 передач), Барнс (17 + 6 передач), Ачиува (11 + 13 подборов), Ванвлит (10 + 15 передач + 5 потерь), Буше (13), Флинн (10), Янг (4), Бэнтон (2), Даутин (0).

Орландо: Картер (26), Фульц (19), Банкеро (13), Ф. Вагнер (9 + 6 передач), Г. Харрис (6) – старт; Саггс (24), Бол (9 + 7 подборов), Хьюстан (5), М. Вагнер (2), Окики (0).

Милуоки – Бостон 131:125 OT

Милуоки:Холидэй (40 + 7 передач + 5 потерь), Я. Адетокумбо (36 + 13 подборов + 9 передач + 8 потерь), Аллен (13), Коннотон (5 + 8 подборов), Б. Лопес (4), Миддлтон (16 + 11 подборов), Картер (9), Инглс (8), Мэттьюз (0).

Бостон: Уайт (27 + 12 передач), Мускала (18 + 8 подборов), Хаузер (15 + 9 подборов), Гриффин (15 + 6 передач), Г. Уильямс (12 + 10 подборов + 5 потерь), Брогдон (26), Притчард (6), Р. Уильямс (6), Корнет (0).

Финикс – Сакраменто 120:109

Финикс: Букер (32), Эйтон (29 + 11 подборов), Окоги (19), Пол (17 + 19 передач), Крэйг (6), С. Ли (7), Д. Ли (5), Уоррен (5), Лэндейл (0), Уэйнрайт (0).

Сакраменто: Фокс (35 + 5 потерь), Сабонис (24 + 15 подборов + 7 передач), Хертер (18), Барнс (11), Мюррэй (6 + 6 передач), Дэвис (11), Лайлс (4 + 7 подборов), Митчелл (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Деллаведова (0), Мету (0).

Клипперс – Голден Стэйт 134:124 (31:23, 30:42, 44:28, 29:31)

Клипперс: Ленард (33 + 7 подборов), Джордж (20 + 8 передач), Мэнн (16 + 6 передач), Зубац (10), М-с Моррис (6), Пауэлл (24), Пламли (8), Гордон (7), Хайлэнд (6), Коффи (2), Бостон (2), Диабате (0), Батюм (0).

Голден Стэйт: Пул (28 + 6 передач), Томпсон (18), Др. Грин (15 + 7 передач), Луни (11 + 14 подборов), Дивинченцо (10), Куминга (16), Джером (11), Лэмб (8), Муди (7), Дж. Грин (0), Болдуин (0).

Портленд – Вашингтон 101:126

Портленд: Лиллард (39 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Реддиш (18), Саймонс (17), Юбэнкс (3 + 11 подборов + 4 блок-шота), Тайбулл (2), Шарп (12), Уотфорд (4), Уокер (3), Литтл (1), Нокс (0), Джонсон (0), Арчидиаконо (0).

Вашингтон: Кузма (33 + 9 подборов), Порзингис (28 + 12 подборов), Бил (19), Моррис (6 + 7 подборов), Гэффорд (2) Нанн (10), Гибсон (6), Райт (5 + 6 передач), Кисперт (5), Кэри (2), Авдия (2), Гилл (0).