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Баскетбол

Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA

Юный спортсмен сотворил мощный перформанс.
Сегодня, 14:50
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Баскетболист университета Юта Стейт Максим Шульга в матче студенческой баскетбольной лиги США установил личный рекорд результативности.

В матче против Эйр Форс (80:65) 20-летний украинец набрал 29 очков (3 из 8 двухочковых, 5 из 8 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 7 подборов и 3 передачи за 37 минут на площадке.

Напомним, Шульга является уроженцем Киева. Он проводит третий сезон в NCAA и является одним из лидеров команды университета Юта Стэйт.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины по баскетболу Отверченко умер в возрасте 33 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ncaa Максим Шульга

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