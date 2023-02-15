Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA

Баскетболист университета Юта Стейт Максим Шульга в матче студенческой баскетбольной лиги США установил личный рекорд результативности.

В матче против Эйр Форс (80:65) 20-летний украинец набрал 29 очков (3 из 8 двухочковых, 5 из 8 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 7 подборов и 3 передачи за 37 минут на площадке.

Напомним, Шульга является уроженцем Киева. Он проводит третий сезон в NCAA и является одним из лидеров команды университета Юта Стэйт.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины по баскетболу Отверченко умер в возрасте 33 лет.