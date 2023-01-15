Экс-игрок сборной Украины по баскетболу Отверченко умер в возрасте 33 лет

У спортсмена были проблемы с сердцем.

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко умер на 34-м году жизни.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, у спортсмена были проблемы с сердцем.

Смерть известного украинского баскетболиста подтвердили его бывшая жена Ольга, а также друг Вячеслав Кравцов.

За свою карьеру Отверченко поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступал на Евробаскете-2017.

Он является воспитанником николаевского баскетбола и выступал за клубы украинской Суперлиги БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Черкасские Мавпы и Прометей, также играл в испанской Манресе.

В 2017 году Отверченко становился чемпионом Украины в составе Будивельника, участвовал в Матче звезд Суперлиги и выигрывал конкурс трехочковых. По итогам сезона-2014/15 он в составе БК Киев становился лучшим скорером чемпионата Украины.