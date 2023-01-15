iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Экс-игрок сборной Украины по баскетболу Отверченко умер в возрасте 33 лет

У спортсмена были проблемы с сердцем.
Сегодня, 12:32
Руслан Отверченко / fbu.ua
Руслан Отверченко / fbu.ua

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко умер на 34-м году жизни.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, у спортсмена были проблемы с сердцем.

Смерть известного украинского баскетболиста подтвердили его бывшая жена Ольга, а также друг Вячеслав Кравцов.

За свою карьеру Отверченко поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступал на Евробаскете-2017.

Он является воспитанником николаевского баскетбола и выступал за клубы украинской Суперлиги БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Черкасские Мавпы и Прометей, также играл в испанской Манресе.

В 2017 году Отверченко становился чемпионом Украины в составе Будивельника, участвовал в Матче звезд Суперлиги и выигрывал конкурс трехочковых. По итогам сезона-2014/15 он в составе БК Киев становился лучшим скорером чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу Руслан Отверченко

Статьи по теме

Багатскис: победа над Италией на Евробаскете - лучшая в 2022 году Багатскис: победа над Италией на Евробаскете - лучшая в 2022 году
Лукашов: Не важно, кто приезжает в сборную, важно - что игрок может сделать для победы Лукашов: Не важно, кто приезжает в сборную, важно - что игрок может сделать для победы
Багатскис: Играем для людей, которые сейчас воюют за Украину, борются за независимость и свободу Багатскис: Играем для людей, которые сейчас воюют за Украину, борются за независимость и свободу
Сборная Украины по баскетболу понесла потери перед матчами отбора ЧМ-2023 Сборная Украины по баскетболу понесла потери перед матчами отбора ЧМ-2023
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:35
Официально: Мудрик - футболист Челси
Европа16:17
Клопп: Ливерпуль сейчас в низшей точке
Ралли16:13
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа15:55
Мудрик прибыл на Стэмфорд Бридж - пройден медосмотр и подписан контракт с Челси
Киберспорт15:46
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Формула 115:36
Вольфф: Союз Андретти и Кадиллак - это заявление
Европа15:29
Атлетико отказался менять своего игрока на Депая
Европа15:15
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023
Биатлон14:55
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
Киберспорт14:51
S1mple: Киберспортивное комьюнити может изменить этот мир
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK