Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Нью-Йорк принимал в гостях Миннесоту. Сражение команд завершилось победой Тимбервулвз со счетом 140:134.

Этому пытался воспрепятствовать лидер Никс Джулиус Рэндл. 28-летний форвард набрал 57 очков за 37 минут на паркете.

Как сообщает ESPN, Рэндл стал лишь четвертым игроком в истории Нью-Йорка, который смог набрать 55+ очков за матч. Он делит третье место по результативности в отдельной игре с Ричи Герином, который набрал 57 очков в декабре 1959 года.

The Knicks come up short despite the big night from Julius Randle.



Randle finished with 57 points, tied for the 3rd-most in a game in Knicks history behind Carmelo Anthony (62 Pts in 2014) and Bernard King (60 Pts in 1984). pic.twitter.com/3DRU7ln2rW