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Баскетбол

Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности

Лидер Нью-Йорка делал все, что было в его силах, но его команда все равно проиграла.
Сегодня, 18:40
Джулиус Рэндл / Getty Images
Джулиус Рэндл / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Нью-Йорк принимал в гостях Миннесоту. Сражение команд завершилось победой Тимбервулвз со счетом 140:134.

Этому пытался воспрепятствовать лидер Никс Джулиус Рэндл. 28-летний форвард набрал 57 очков за 37 минут на паркете. 

Как сообщает ESPN, Рэндл стал лишь четвертым игроком в истории Нью-Йорка, который смог набрать 55+ очков за матч. Он делит третье место по результативности в отдельной игре с Ричи Герином, который набрал 57 очков в декабре 1959 года.

Второй лучший результат показал Бернард Кинг - 60 очков в декабре 1984 года, а рекорд Никс по результативности принадлежит Кармело Энтони, который набрал 62 очка в январе 2014 года.

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Стоит отметить, что после третьей четверти поединка с "волками" на счету Рэндла было 52 очка - он всерьез претендовал на обновление рекорда франшизы.


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