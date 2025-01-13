Ушенина - чемпионка Европы по рапиду

Анна Ушенина (в центре) и Юлия Осьмак (слева) / European Chess Union

По итогам чемпионата Европы по рапиду в Монте-Карло Украина добыла двойной подиум.

Украинские шахматистки Анна Ушенина и Юлия Осьмак заняли первое и третье места на турнире. Ранее также Анна выиграла серебро на ЧЕ по блицу.

В турнире по рапиду Украину представляли 14 шахматисток. Соревнование проводилось по швейцарской системе, каждая участница должна была сыграть 11 туров.

Интересно, что Ушенина и Осьмак встретились между собой в девятом туре и разошлись ничьей, а после 11-ти туров у обоих украинок было по 8,5 очков.

Столько же баллов набрали еще две спортсменки, а потому судьбу медалей решили дополнительные показатели. Согласно им Анна Ушенина стала чемпионкой Европы, а Юлия Осьмак выиграла бронзовую медаль.

Также в топ-50 по итогам ЧЕ попали еще шестеро наших шахматисток: Инна Гапоненко, Елизавета Гребенщикова, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, Евгения Долуханова и Божена Поддубная.

Ранее, напомним, Карлсен разделил титул чемпиона мира по блицу.

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