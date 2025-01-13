Игрока клуба АПЛ арестовали из-за подозрения в вуайеризме

Гравця клубу АПЛ заарештували через підозру у вуаєризмі. Це сталося під час тренування.

У неназваного футболіста вилучили два телефона, але достатньо швидко його відпустили через брак доказів у звинуваченнях.

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Англійські ЗМІ розкрили тільки те, що виконавець не молодше 20 років і не старше 29. Клуб, а також те, наскільки гравець є важливим для свого колективу - не уточнюється.

Видання The Athletiс звернулося з проханням щодо коментаря до невідомої команди.

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