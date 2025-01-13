Клуб АПЛ согласовал трансфер финалиста Лиги чемпионов

Английская Астон Вилла усилит линию атаки.

Как сообщает The Athletc, "вилланы", договорились о трансфере Доньелла Малена из Боруссии Дортмунд. Сумма перехода составит 23 млн евро + 3 млн евро.

Об условиях личного контракта пока не сообщается. Отмечается только, что они не являются преградой для заключения сделки.

Отметим, что Доньелл провел 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд не может договориться о трансфере игрока Челси.

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