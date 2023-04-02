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Баскетбол

Определились финалисты Мартовского безумия в NCAA

Полуфиналы подарили зрелище и красоту.
Сегодня, 10:30
Сан Диего Стэйт / Getty Images
Сан Диего Стэйт / Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье состоялись полуфинальные матчи Финала четырех NCAA.

В рамках первого полуфинала Коннектикут добыл уверенную победу, обыграв Майами (72:59).

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Второй полуфинал выдался красивым и напряженным. На последней секунде Сан-Диего Стэйт вырвал победу, переиграв Университет Флорида Атлантик.

Таким образом, в финале сыграют Коннектикут и Сан-Диего Стэйт.

NCAA
Мартовское безумие
Финал четырех
1/2 финала

  • Сан-Диего Стэйт – Флорида Атлантик – 72:71 (33:40, 39:31)
  • Коннектикут – Майами - 72:59 (37:24, 35:35)

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