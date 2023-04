НБА сняла ограничение на два супермаксимальных контракта на команду

В субботу, 1 апреля, НБА и профсоюз баскетболистов объявили о заключении нового коллективного соглашения, который вступит в силу в следующем сезоне.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, стороны также договорились о важном изменении.

Так, стало известно, что с кампании-2022/23 команды избавятся от правила, по которому они могли заключать с игроками лишь два супермаксимальных контракта.

ESPN Sources w/ @BobbyMarks42: NBA and NBPA agreed to eliminate restrictions limiting a team to two designated super-max players. This would have a huge impact for Cavs, who have Donovan Mitchell and Darius Garland on super max deals and Evan Mobley approaching rookie extension. https://t.co/LcI0Zjb3FF