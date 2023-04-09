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Баскетбол

НБА: Денвер уступил Юте, Клипперс победили Портленд

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:28
Клипперс обыграли Портленд / Getty Images
Клипперс обыграли Портленд / Getty Images

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 8 апреля

Юта – Денвер 118:114 (32:19, 26:36, 31:40, 29:19)

Юта: Агбаджи (28), Шаманич (23 + 8 подборов), Данн (19 + 8 подборов + 14 передач), Азубуйке (8 + 11 подборов), Тоскано-Андерсон (7) – старт; Фонтеккьо (15), Поттер (10 + 10 подборов), Джонс (6), Джузэнг (2).

Денвер: Колдуэлл-Поуп (21), Дж. Мюррэй (20), Гордон (15), Портер (15), Йокич (6 + 10 подборов + 10 передач) – старт; К. Браун (14), Джексон (7), Уотсон (6), Смит (4), Грин (3), Чанчар (2), Ннаджи (1).

Клипперс – Портленд 136:125 (26:33, 38:37, 45:26, 27:29)

Клипперс: Ленард (27 + 8 подборов), Уэстбрук (20 + 6 передач), Зубац (14 + 10 подборов), Батюм (9), Гордон (5) – старт; Пауэлл (23), Пламли (11), Хайлэнд (9), Ковингтон (8 + 7 подборов), Мэнн (6), Мун (2), Диабате (2), Коффи (0), Бостон (0), Престон (0).

Портленд: Нокс (30 + 11 подборов), Шарп (26), Уотфорд (24), Мэйс (9 + 9 передач), Уильямс (9) – старт; Харрисон (13 + 10 передач), Уокер (7), Батлер (7), Минайя (0).

Сан-Антонио – Миннесота 131:151 (35:35, 33:45, 23:39, 40:32)

Сан-Антонио: Шэмпени (24), Бэйтс-Диоп (22), Джонс (21 + 10 подборов + 12 передач), Брэнэм (17), Мамукелашвили (16) – старт; Уэсли (14), Дженг (8 + 8 подборов), Лэнгфорд (5), Барлоу (4).

Миннесота: Эдвардс (33), Таунс (22 + 8 подборов + 8 передач), Конли (20), Макдэниэлс (16), Гобер (10 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Александер-Уокер (16), Принс (15), Андерсон (7), Маклафлин (5 + 9 передач), Гарза (4), Найт (3), Майнотт (0), Райан (0), Мур (0).

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