НБА. Плей-ин: Чикаго одолел Торонто, Новый Орлеан уступил Оклахоме

В среду, 12 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-ин.

В напряженной борьбе Чикаго сумел вырвать путевку в следующий этап у Торонто. В другом матче Новый Орлеан и Оклахома показали весьма зрелищную игру, победителем из которой вышли гости.

Результаты матчей НБА за 12 апреля

Торонто – Чикаго 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)

Торонто: Сиакам (32 + 9 подборов + 6 передач), Ванвлит (26 + 12 подборов + 8 передач), Барнс (19 + 10 подборов), Ануноби (13), Пелтль (7 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; Ачиува (6), Трент (2), Буше (0), Бартон (0).

Чикаго: Лавин (39), Дерозан (23 + 7 подборов), Вучевич (14 + 13 подборов), Карузо (9), Беверли (3) – старт; Уильямс (10), Уайт (9), Драммонд (2), Досунму (0), Д. Джонс (0).

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Новый Орлеан – Оклахома 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 7 передач), Мерфи (21), Джонс (20), Валанчюнас (16 + 18 подборов), Макколлум (14) – старт; Ричардсон (9), Хэйс (6 + 9 подборов), Маршалл (2), Льюис (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (32), Гидди (31 + 9 подборов + 10 передач), Дорт (27), Джейлен Уильямс (11), Джейлин Уильямс (8 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Уиггинс (7), Шарич (4), Джо (3), Уотерс (0).